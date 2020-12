Abolition des frais de retard dans les bibliothèques de Laval

La Ville de Laval vient d'annoncer aux usagers de ses bibliothèques qu’elle abolira les frais de retard à compter du 1er février 2021.

Cette décision a été rendue lors du conseil municipal du 17 décembre. Par l’implantation de cette mesure innovante d’accessibilité, Laval devient la plus grande ville du Québec à joindre le mouvement Fine Free Library, qui prend de l’ampleur partout dans le monde.

L’abolition des frais de retard, qui est soutenue par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), participe à éliminer les barrières qui entravent l’accès à la culture et à l’apprentissage, particulièrement chez les personnes vulnérables. Au Québec, 20 % des municipalités ont pris cette même décision.

« On veut que tous les citoyens, particulièrement les familles, aient un accès à la culture ainsi qu'à la connaissance, sans restriction et l'abolition des frais est un excellent moyen d'y arriver. De plus, cette mesure s’ajoute à d’autres améliorations mises en œuvre pour moderniser le réseau dont le renouvellement de la plateforme Web des bibliothèques et la bonification de l’offre numérique. En 2020, nos bibliothèques auront bénéficié d'une réelle cure de jeunesse pour le plus grand bonheur des petits et des grands », a mentionné Aram Elagoz, conseiller municipal de Renaud et responsable des Bibliothèques de Laval à la suite de la décision.

Après l’entrée en vigueur du règlement le 1er février 2021, les usagers devront tout de même retourner leurs emprunts de façon responsable, donc en respect des délais prescrits. À noter que d’autres frais subsisteront, notamment ceux sur les livres perdus ou endommagés. D’autres détails seront communiqués sur le sujet lors de l’implantation de cette mesure au début février.