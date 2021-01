Culture Laval offre de nouvelles formations

Culture Laval propose des formations de groupe et ainsi que nos programmes de formations sur mesure, adaptées aux besoins des individus et des organismes culturels lavallois, a laissé savoir le coordonnateur à la formation continue, Éric Dufresne Arbique.



Ces formations en ligne sont l'occasion de repenser les façons de collaborer, mais aussi de s'outiller pour la promotion et la diffusion.

L'art de créer votre image artistique et de raconter votre histoire

Avec Renaud Margairaz.

Dates : mardis et jeudis les 9, 11, 16 et 18 février de 9 h à 11 h.

Pratiques collaboratrices et outils numériques en travail à distance

Formation donnée par Annie Chénier

Dates : les jeudis 25 février, 4, 11 et 18 mars 2021 de 10 h 30 à 12 h

Créer du contenu vidéo pour le Web : de l’idée à la diffusion

Formation conçue et donnée par Lisa Sfriso

Dates : les vendredis 26 février, 5, 19 et 25 mars de 13 h à 15 h

Formation sur mesure pour les organismes et les individus

Ce programme a été conçu pour répondre, de manière agile, aux besoins ponctuels artistes et des employé·e·s et dirigeant·e·s des organismes culturels lavallois.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Culture Laval.