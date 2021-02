Investissement de 600 000 $ pour des projets artistiques de Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval, annoncent la signature d’une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Laval. Il s’agit de la troisième entente triennale entre le Conseil et la Ville pour favoriser le développement artistique et littéraire de la région de Laval.

Selon les termes de l’entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec a apparié le montant de 300 000 $, investi par la Ville de Laval, pour un total de 600 000 $. Ce montant, réparti sur 3 ans (2021-2024), assurera la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de Laval, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets vient d'être lancé pour les artistes et écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi que pour les organismes artistiques dont l’adresse principale se situe sur le territoire de la Ville de Laval. Les projets doivent être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec au plus tard le 28 avril 2021.

« La culture subit un dur coup depuis le début de la pandémie et c’est dans de telles circonstances qu’on constate, une fois de plus, sa grande valeur et son importance. C’est pourquoi, grâce au renouvellement de cette entente, nous sommes fiers de contribuer à la vitalité créative sur le territoire. Ce sont tous (toutes) les Lavallois(es) qui pourront en bénéficier, artistes et citoyen(ne)s confondu(e)s. C’est une excellente nouvelle! », a laissé savoir Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et responsable du dossier Arts et culture.

« Comme l’ont démontré les six premières années d’existence de l’entente, celle-ci apporte un soutien financier essentiel au milieu culturel lavallois et représente un outil formidable pour que les artistes et les organismes s’approprient le territoire et contribuent au rayonnement régional. C’est un levier privilégié lorsqu’il s’agit d’obtenir une première bourse ou subvention, de développer sa pratique artistique ou son organisme et d’interagir avec la communauté lavalloise », a dit de son côté Sylvie Lessard, présidente de Culture Laval

Géré par le Conseil, le Programme de partenariat territorial de Laval a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivain(e)s, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.