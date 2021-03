Jasmin Miville-Allard nommé au poste de directeur général

Les présidents des conseils d’administration de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus et du Centre d’archives de Laval, Paul Labonne et Raynald Adams, viennent d’annoncer la nomination de Jasmin Miville-Allard au poste de directeur général des deux organismes.

Actuellement doctorant en histoire de l’art à l’Université de Montréal après avoir obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées de l’École nationale d’administration publique, M. Miville-Allard a été archiviste au Musée des Beaux-Arts de Montréal de 2015 à 2020, archiviste au Centre d’histoire et d’archives du travail, de 2017 à 2020 et conservateur des collections aux Archives des Jésuites au Canada de 2010 à 2015.

Il a collaboré à plusieurs périodiques dont Cap-aux-Diamants et Relations et, depuis 2007, agit comme directeur général et artistique de Moult Éditions, qui compte déjà une trentaine de titres à son actif.

« Jasmin a obtenu plusieurs bourses d’études et de recherche, ce qui témoigne de la qualité de son travail. De plus, il a un talent de communicateur qu’il met en valeur en tant que chargé de cours », a souligné M. Labonne.

« J’ai confiance qu’il nous apporte un nouveau souffle qui nous aidera à relancer nos activités avec dynamisme dans l’après-pandémie », croit M. Adams.

La Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus (SHGIJ) veille à la préservation et à la diffusion du patrimoine lavallois, retrace et fait connaître l’histoire de l’île Jésus et facilite les recherches en histoire et en généalogie. Son objectif est de faire en sorte que les générations futures puissent connaître, comprendre et voir ce que nous ont légué les générations qui nous ont précédés.

Le Centre d’archives de Laval (CAL) acquiert, traite, préserve et diffuse le patrimoine archivistique du territoire de Laval conformément aux lois et aux normes qui s’appliquent en ce domaine au Québec afin de promouvoir et encourager l’étude de l’histoire de la région lavalloise. En matière d’archives privées, le CAL acquiert et rend accessibles divers fonds et collections d’archives qui témoignent du développement du territoire de l’île Jésus ainsi que des familles et des communautés qui y vivent.