Séance d'information sur le programme de bourses du CALQ

Les artistes, les auteurs et les autrices de Laval sont invité·e·s à une séance d'information en ligne sur les programmes de bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) le 8 avril prochain.

Lizette Rodriguez, chargée de programme de la Direction du soutien aux artistes, aux communautés et à l’action régionale, sera présente pour répondre à vos questions.



Depuis le 20 février 2020, le Conseil des arts et des lettres du Québec offre un programme de bourses aux artistes, aux auteurs et autrices repensé pour mieux contribuer au développement des carrières artistiques. Articulé en neuf volets, le nouveau programme de bourses offre du soutien financier pour un large éventail d’activités dans toutes les disciplines. La rencontre vous permettra de mieux comprendre ces opportunités de financement et de répondre à vos questions.



Avant la présentation virtuelle, les participant·e·s sont invité·e·s à visionner la capsule vidéo de présentation des neuf volets, en cliquant ici.



L'inscription peut se faire dès maintenant auprès de Fleur Froidefond ([email protected]), conseillère en développement culturel. Un lien Zoom sera partagé aux personnes inscrites. L'événement se tient le jeudi 8 avril de 12 h à 13 h 15.