Le Collège Montmorency sera l’hôte du 37e Intercollégial de danse

Le Collège Montmorency sera l’hôte de la 37e édition de l’Intercollégial de danse du 7 au 10 avril, un événement chapeauté par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).

Dans le contexte de pandémie actuelle, le comité organisateur a dû faire preuve de créativité pour revoir l’événement en offrant un intercollégial de danse en mode virtuel.

Rappelons que, chaque année, ce rendez-vous incontournable pour les jeunes passionnés de danse accueille, dans un établissement membre du RIASQ, près de 400 danseuses et danseurs de partout au Québec.

Ce printemps, le Collège Montmorency rendra hommage à la magie du corps grâce à une programmation innovatrice et de grande qualité dont voici les volets:

Mercredi 7 avril - 18 h 45 à 20 h — Table ronde « Danse et perspectives »

Cette discussion est animée par la directrice des répétitions, conseillère artistique et dramaturgique et médiatrice artistique, Sophie Michaud. Elle s’entretiendra avec Louise Lecavalier (danseuse et chorégraphe), Lucie Boissot (directrice artistique et des études à l’École de danse contemporaine de Montréal), Alexandra ‘Spicey’ Landé (chorégraphe et directrice artistique, compagnie Ebnflōh) et Simon Ampleman (directeur artistique, compagnie Ample Man Danse.

Vendredi 9 avril, dès 19 h — Présentation vidéo des troupes de danse

Habituellement, l’une des activités phare de la fin de semaine est le traditionnel spectacle lors duquel les étudiants présentent professionnellement sur scène la chorégraphie travaillée depuis l’automne. Considérant que certaines troupes n’ont pas eu la chance de se réunir physiquement depuis le début de l’année scolaire, les troupes participantes ont été invitées à se présenter à leur guise dans une courte vidéo. Un visionnement virtuel est donc proposé pour regarder un montage regroupant l’ensemble des vidéos.

Samedi 10 avril - 13 h à 16 h — Une quinzaine de classes de maître

Les classes de maître sont offertes aux étudiants par des chorégraphes réputés et dont les styles varient (une dizaine). L’objectif de ces ateliers est de les aider à approfondir leurs techniques et à s’ouvrir à découvrir des univers différents. Une liste détaillée des ateliers proposés peut être consultée sur la page de l’événement sur le site Internet du Collège.