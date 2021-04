Culture Laval présente un premier Salon virtuel des créateurs! pour mettre à la disposition de ces derniers un espace virtuel pour des échanges informels entre pairs de la région.



Activité pensée en formule légère et autogérée, aucune inscription n’est requise et il n’y a pas d’ordre du jour prédéfini. Un créateur est invité à distribuer la parole et veiller à la fluidité de chaque rencontre. Les discussions porteront sur les sujets que les créateurs veulent aborder collectivement et/ou sur les projets de chacun. Un moment dans la convivialité.



L'objectif est simplement de discuter entre créateurs sans autre but que d’échanger avec ses pairs et participer à briser l’isolement inhérent à la profession et au contexte pandémique.



Cette première rencontre, animée par la marionnettiste Noémi Bélanger, aura lieu ce vendredi 9 avril de 12 h à 13 h 30. Voici les indications:

Connectez-vous via Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/86284812094?pwd=c0pKbythQzFqOGNTMGh6enRCYmZVdz09

ID de réunion : 862 8481 2094

Code secret : 888514



Les dates des prochaines rencontres restent é déterminer.