Makizin Waaswaaskonenh en première québécoise et francophone

Alain Trudel, les musiciens de l'Orchestre symphonique de Laval et la narratrice Émilie Monnet mettent les dernières touches pour assurer que la création québécoise francophone du conte Makizin Waawaaskonenh de la compositrice odawa Barbara Croall soit parfaite et inoubliable.

Le concert aura lieu ce mercredi à 19h à la Salle André-Mathieu à Laval (métro Montmorency). Les mesures sanitaires également en place.



Barbara Croall est d'origine odawa et connaît bien ce conte transmis depuis des générations dans sa communauté et sa famille immédiate. Elle a adapté et mis en musique l'histoire de la petite Nangoonse qui traverse la forêt pour aller voir sa grand-mère.

Elle risque de s'y perdre mais est ramenée sur le bon chemin par la Fleur de mocassin, qu'on appelle aussi le Sabot de la vierge. Son arrivée chez sa mamie signe également la guérison de tout un village. Une fable avec une résonance très contemporaine.