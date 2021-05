En 2008, la Bourse Violon Trad Québec a été mise sur pied afin d’encourager les jeunes musiciens à apprendre et à perpétuer la musique traditionnelle québécoise. Près de 180 bourses ont déjà été remises à autant de jeunes passionnés de musique traditionnelle pour un montant total de 37 000$.

Lors de chacune des éditions du Camp Violon Trad Québec, des fonds sont amassés pour la Bourse VTQ (campagne de levée de fonds, donations, encans lors du camp…) Cette bourse permet d’offrir aux jeunes musiciens de 18 ans et moins, la chance d’obtenir une aide financière qui se chiffre normalement entre $100 et $400 dollars canadiens par jeune inscrit au camp. Les récipiendaires de la bourse sont normalement appelés à faire une mini prestation (solo, duo, trio, etc,) durant les concerts midis et parfois quelques petites tâches en soutien au fonctionnement durant la semaine du camp.

Admissibilité à la bourse

Pour cette 14e édition virtuelle, l'équipe demande aux jeunes qui veulent se qualifier pour la bourse VTQ de leur faire parvenir un vidéo d’une performance musicale. Celle-ci sera présentée lors des concerts des jeunes pendant le camp (les samedi et dimanche midi). Pour être admissible à la bourse vous devez être inscrit au camp, être âgé de 18 ans et moins, avoir fait remplir un formulaire de consentement par un parent ou tuteur légal et avoir soumis une vidéo de 3 minutes.

Les participants ont jusqu'au 25 mai 2021 pour faire parvenir le formulaire de consentement et la vidéo des performances à l’adresse suivante: [email protected]

Cette 14e édition est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et en collaboration avec les partenaires: Culture Lanaudière, Réseau Québec Folklore et Cégep régionale de Lanaudière à Joliette.