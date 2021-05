Jocelyne Thibault reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l’année à Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a décerné le Prix du CALQ – Artiste de l’année à Laval à l’artiste visuelle Jocelyne Thibault. Ce prix, assorti d’un montant de 10 000 $, est offert en collaboration avec Culture Laval et La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

« Rafraîchissantes et surprenantes, les réalisations artistiques de Jocelyne Thibault s’inscrivent dans une démarche unique, qui interroge le quotidien avec une grande humanité. La profondeur et la sincérité de son engagement, tant envers sa pratique que sa communauté, permet de tisser des liens entre les artistes et la communauté », ont rapporté les membres du jury du Conseil.

À propos de Jocelyne Thibault

Détentrice d’un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Jocelyne Thibault exerce sa pratique artistique à travers divers médiums, dont la sérigraphie, la linogravure, le livre d’artiste et la sculpture. Elle s’intéresse à la mince frontière qui sépare l’acte créatif de l’acte domestique, ainsi que la manière dont l’action bascule d’un univers à l’autre. Dans son travail, elle étudie également sa relation au temps, qui devient processus et présence tangible.

Ses récents projets explorent le rapprochement des citoyen(ne)s avec l’art actuel. L’œuvre Les Mouvements perpétuels (2019-2020) a été réalisée en cocréation avec 35 Lavallois, ainsi que les artistes Cynthia Rousselle et Francine Metthé. Une douzaine d’ateliers, alliant photographie et broderie, organisés avec le Boisé Notre-Dame, l’Entraide Pont-Viau à Laval et l’école Gadbois de Montréal, ont permis la réalisation de cette œuvre textile d’envergure.

Au cours des dernières années, Jocelyne Thibault a également participé à plusieurs expositions collectives, résidences d’artistes et manifestations artistiques.

Elle a notamment pris part à trois éditions de l’évènement performatif, Un artiste ! Qu’est-ce que ça mange en hiver?, tenues dans la vitrine de L’Imprimerie centre d’Artistes (2017 et 2018) et dans la serre du Centre de la nature de Laval (2019).

Ces évènements ont culminé par la création de livres d’artiste, dont l’un a été exposé à l’Atelier Presse-Papier et nommé finaliste au prix Francine-Turcotte. Un autre de ces livres d’artiste sera présenté au Festival del Libro de artista y la pequeña edición de Barcelone au printemps 2021.

Jocelyne Thibault est membre active de L’imprimerie, centre d’artistes, où elle a participé à la fondation et siégé sur le conseil d’administration de 2016 à 2020.