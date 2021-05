Dévoilement du nouvel autobus-théâtre du Théâtre Tortue Berlue

Après 1 000 représentations dans les écoles aux quatre coins du Québec, le Théâtre Tortue Berlue dévoile sa toute nouvelle salle de diffusion mobile, aménagée à l’intérieur d’un autobus scolaire flambant neuf.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications, d’une aide financière de 25 000 $ du ministère de l’Éducation, de l’appui de Patrimoine Canada ainsi que d’une cinquantaine de donateurs et donatrices qui ont permis d’amasser près de 12 000 $ en sociofinancement.

Malgré la pandémie, Tortue Berlue a pu offrir toute l’année des spectacles, dans le respect des bulles-classes et des mesures sanitaires. Grâce à la contribution de ses généreux partenaires, la troupe de théâtre prévoit présenter son spectacle Henri Barbeau, dans son nouvel autobus, à plus de 2780 enfants dans les écoles primaires et les centres de la petite enfance (CPE) partout à travers la province, dès le printemps 2021. Depuis la création de Tortue Berlue en 2016, ses créations immersives ont été vues par plus de 50 000 enfants au Québec et en Ontario.

« En ces temps de confinement et de défis sociaux sans précédent, le Théâtre Tortue Berlue est privilégié de pouvoir alimenter l’imaginaire des enfants et insuffler magie et inspiration à leur quotidien. Grâce à la confiance et à l’audace de nos partenaires, nous assistons aujourd’hui à l’aboutissement d’un rêve qui nous permettra d’assurer la pérennité de ce projet artistique et de continuer à forger l’imaginaire de la relève de demain pour les années à venir », a souligné Mme Caroline Gendron, fondatrice et directrice générale de Tortue Berlue.

Le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, a tenu à souligner la créativité des artisans : « Les derniers mois ont été remplis de défis pour notre réseau de l’éducation, défis auxquels les partenaires ont aussi dû s’adapter. Grâce à la créativité des artisans de Tortue Berlue, des milliers d’enfants ont pu, malgré tout, connecter avec les arts de la scène. Je suis très heureux d’apprendre que le théâtre renouvelle son offre en développant une nouvelle façon d’aller à la rencontre des jeunes. »