Marc Dupré, Louis-Jean Cormier et plusieurs autres célèbreront le Québec à Laval

C'est sous le thème Vivre le Québec – Tissé serré qu'aura lieu la Fête nationale à Laval le 23 juin prochain, un spectacle à grand déploiement sous forme virtuelle sur le site Web de la Ville à fetenationale.laval.ca et restera disponible jusqu'au 30 juin. La production du spectacle a adapté l'évènement afin de respecter les mesures sanitaires.

Dès 20 h, des artistes renommés et des étoiles montantes chanteront tour à tour de grands classiques québécois et des mixages inattendus dans ce spectacle mis en scène par Ines Talbi sous la direction musicale de Virginie Reid. Marc Dupré, Louis-Jean Cormier, Guylaine Tanguay, Marie-Pierre Arthur, Sarahmée, Zara Sargsyan et Annabel Oreste de Star Académie 2021 et les 80 Petits Chanteurs de Laval se relaieront en chansons jusqu'à la lecture par Jemmy Echaquan Dubé et Emmanuel Bilodeau d'un texte patriotique des auteurs Joséphine Bacon et Marc Séguin.

« Nos organisateurs ont déployé des trésors d'imagination. Tout a été fait pour que l'on vive une belle expérience lavalloise et qu'une ambiance rassembleuse soit bien présente. Cette édition virtuelle sera différente, de grande qualité et surtout, rassembleuse. En ces temps encore difficiles, il est d'autant plus important de se réunir, même si c'est de manière virtuelle, pour célébrer collectivement la fête de toutes les Québécoises et tous les Québécois », de dire le maire, Marc Demers.