Programmation virtuelle des Bibliothèques de Laval

Du 28 juin au 5 septembre, plus d’une trentaine d’activités seront mises en ligne sur la chaîne YouTube et présentées en direct sur Zoom (inscription requise) dans le cadre de la programmation d’été des Bibliothèques de Laval.

Avec un programme d’activités diversifié et original en compagnie d’artistes, de conteurs et de conférenciers, la Ville de Laval affirme que la saison estivale s’annonce divertissante pour les Lavallois de tous âges.

Une offre numérique variée

Dans la catégorie « Vivre », le programme propose entre autres une rencontre d’auteur avec l’écrivain et rappeur Biz, des conférences coups de cœur littéraires, des clubs de lecture, une capsule avec Sylvie Bernier sur la pratique sportive, en plus de la découverte de sentiers pédestres ;

Le volet « Techno » convie les jeunes de 7 à 12 ans, les adolescents et les adultes à participer à plusieurs ateliers sur la thématique de la lumière, de l’électricité, des jeux vidéo et du codage ;

Dans le cadre du thème « Jeunesse », les Bibliothèques de Laval invitent les enfants à visionner des capsules portant sur des œuvres littéraires et les tout-petits, à prendre part à des contes et à des comptines, notamment avec Ari Cui Cui et Bagatelle.

Le Club de lecture d’été TD

Créé pour encourager la lecture pendant l’été chez les jeunes de 12 ans et moins, le Club de lecture d’été TD est de retour pour une autre saison estivale.

Il suffit de s’inscrire auprès de sa bibliothèque de quartier et d’y récupérer le sac thématique. Le programme comprend également un volet numérique avec une série de rencontres en direct sur la lecture.

Les familles lavalloises sont aussi invitées à découvrir l’ouvrage jeunesse Les hauts et les bas d’Amanda en parcourant un sentier du conte dans le cadre des haltes estivales situées à proximité des bibliothèques Émile-Nelligan et Yves-Thériault (parc Marcel-Gamache) et de la berge des Écores.

La campagne de l’offre virtuelle récompensée

Le virage numérique entrepris par les Bibliothèques de Laval l’été dernier avec le déploiement d’une programmation entièrement virtuelle s’est récemment illustré en remportant un prix Plume d’or au concours annuel des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ).