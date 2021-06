La Cellule culture-COVID à Laval

Parmi les principales interventions réalisées entre avril et mars 2021 Trois états de situation et des consultations pour comprendre les impacts de la crise sanitaire sur le milieu culturel professionnel et identifier ses besoins à court et moyen terme. Deux programmes municipaux pour soutenir financièrement le milieu culturel. 926 684 $ ont été attribués à 22 organismes culturels professionnels et 100 824 $ ont été investis pour soutenir 10 organismes de loisir culturel. Des discussions et négociations avec les partenaires gouvernementaux ayant abouti à la révision de l’échéancier de financement des projets, à la lumière du contexte, et à l’accélération du versement de certaines aides financières. Des activités de formation s et de partage d’expérience venant soutenir les acteurs culturels dans l’adaptation de leurs modes de gestion et l’acquisition de nouvelles compétences. En développant une programmation culturelle alternative, la Ville et Signé Laval ont collaboré avec des organismes et des artistes, leur permettant ainsi dans le contexte de la pandémie de continuer de percevoir une rémunération pour la réalisation d’activités artistiques.



Des projets visant à briser l’isolement des artistes et des citoyens, particulièrement avec Signé Laval. Des interventions en cours Offrir aux créateurs des espaces de concertation



Des rencontres ont lieu pour réfléchir collectivement à des solutions permettant d’améliorer, à l’échelle régionale, les conditions de création et le soutien accordé aux artistes pendant la pandémie et à plus long terme.



Un Salon virtuel des créateurs organisé par Culture Laval, sur une base mensuelle, vient répondre à un besoin d’échanges informels entre pairs et contribue à briser l’isolement.



La Ville de Laval souligne répondre en continu aux demandes du milieu et offre un service d’accompagnement personnalisé aux organismes qui souhaitent intervenir dans l’espace public cet été, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



Malgré des mesures sanitaires strictes, des lieux de pratique et de diffusion municipaux ont été rendus accessibles aux organismes pour la réalisation de captation pour le développement d’une offre alternative en virtuelle.



La Division art et culture maintient ses partenariats avec les organismes du milieu dans le développement de projets de diffusion en formule alternative.



Les services formation et numérique de Culture Laval poursuivent leurs activités visant à renforcer les compétences du milieu culturel.



Signé Laval continue au travers de ses activités et initiatives, à recourir aux services professionnels d’artistes et d’organismes lavallois. Une vigie continue des actions des différents paliers de gouvernement est effectuée afin de mieux cibler les interventions régionales.