Cinq mosaïcultures 3D à découvrir à Laval

Dans le cadre du Plan d’action d’embellissement horticole de la Ville, cinq structures de mosaïcultures en trois dimensions ont été érigées pour la saison estivale afin d’évoquer des événements importants ou de mettre en valeur des endroits signifiants. Les citoyens lavallois pourront ainsi admirer une roue, un œil, une feuille, une main et un cœur à différents endroits sur le territoire.

« En plus de verdir et d’embellir les quartiers de la Ville, elles permettent de mettre en lumière le travail d’une merveilleuse entreprise familiale lavalloise : la Ferme d’Auteuil. C’est la famille Vaillancourt qui a réalisé ces magnifiques mosaïcultures. D’ailleurs, saviez-vous que la famille a gagné plusieurs prix à l’événement Mosaïcultures Internationales ? Nous avons de talentueux agriculteurs à Laval ! » affirme Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et membre du comité exécutif responsable du dossier de l’agriculture.

L’inspiration des mosaïcultures provient des 5 piliers de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, soit leurs symboles : une ville vivante (feuille), séduisante (œil), humaine (cœur), entreprenante (roue) et engagée (main).

Rappelons que l’une des structures, celle en forme de cœur, a déjà été installée devant l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé en 2020, cette fois pour rendre hommage aux travailleurs des services essentiels dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Où les découvrir

Voici les lieux où peuvent être admirées les cinq mosaïcultures cet été :