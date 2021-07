Huit haltes estivales pour profiter de l'été à Laval

L’été bat son plein, et la Ville de Laval invite la population à venir se prélasser dans les aménagements temporaires, ludiques et originaux déployés dans les quartiers de la ville. Réalisées par des concepteurs d’ici, les huit haltes estivales vous accueillent pour vos séances de lecture, de détente, de jeux ainsi que vos rencontres en famille et entre amis, ou encore pour manger un morceau.

Rappelons qu’en 2020, devant le contexte de pandémie, la Ville de Laval a mis en place plusieurs initiatives pour que l’ensemble des Lavallois puisse profiter encore plus facilement de la vie extérieure dans les quartiers de Laval, et ce, dans le respect des consignes sanitaires.

Les haltes estivales ont ainsi fait leur apparition et elles sont de retour en plus grand nombre cette année. En prime, l’ajout de nouveaux éléments rend ces installations aux designs uniques encore plus attrayantes.

« Lors de cette édition, des aires de contemplation artistique permettent d’admirer les œuvres d’illustrateurs de tous horizons, issus de la relève et de renom. Certains aménagements proposent également de découvrir un sentier du conte dans le cadre du Club de lecture TD, en collaboration avec les Bibliothèques de Laval. Sur certains sites, un camion Unio Marché rend possible la vente de produits frais provenant de producteurs agricoles lavallois.» — Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et responsable des dossiers de la Culture

Plusieurs sites des haltes estivales seront encore accessibles tout l’automne.