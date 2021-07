Cinq activités amusantes à faire en famille cet été

La belle saison est généralement synonyme de découvertes et d’aventures, mais elle l’est encore plus cette année après avoir passé autant de temps confiné à l’intérieur.

Voici quelques activités originales à réaliser en famille cet été.

1. Faites une visite de votre quartier

Redécouvrez un secteur de votre ville et voyez-le avec un nouveau regard. Recherchez en ligne les circuits de visites pédestres autoguidées et apprenez son histoire ainsi que des faits intéressants.

Vous pouvez transformer votre visite en une chasse au trésor : la première personne qui trouve un graffiti artistique, une voiture violette ou un point de repère spécial aura droit à une boule de crème glacée de plus lors de votre visite au bar laitier à la fin de la journée.

2. Allez dans un ciné-parc

Qui a dit que les ciné-parcs n’avaient plus la cote? Voilà un endroit qui revient à la mode puisque c’est un lieu sécuritaire où il est possible de faire une activité qui, normalement, se déroulerait en présence d’une foule et dans un lieu fermé.

Recherchez un ciné-parc près de chez vous où l’on affiche le plus récent film américain ou un vieux classique. Certains présentent maintenant des spectacles d’humour et des concerts de musique. Emportez des couvertures douillettes et vos collations favorites pour passer une soirée en famille sans vous ruiner.

3. Dormez à la belle étoile loin de chez vous… ou pas!

Le camping est très populaire cet été, mais vous devriez encore trouver quelques places disponibles dans un parc national ou provincial un peu éloigné ou moins populaire.

Vous pouvez aussi vous épargner le déplacement et camper directement dans votre cour arrière; les enfants auront autant de plaisir et ce sera moins compliqué pour vous, les parents. Planifiez des activités amusantes, comme des charades sur le thème du camping, des bricolages nature et un jeu de quilles lumineux.

4. Faites une escapade en voiture

Visitez de nouveaux endroits en toute sécurité dans le cadre d’une escapade d’une journée dans la province. Prévoyez des arrêts devant des monuments ou pour profiter des attractions, et allez à un comptoir de mets à emporter de la région que vous choisirez en famille.

5. Visitez un nouveau parc dans votre collectivité

Passez un après-midi dans un parc qui ne fait pas partie de vos destinations habituelles, et montrez à vos enfants les arbres, les végétaux et les oiseaux qu’il est possible d’y observer. Vous serez surpris de voir à quel point il est emballant d’aller dans un terrain de jeu ou de sport différent. Vous pouvez même apporter des jeux pour les enfants et votre ordinateur portable pour travailler si vous y allez durant la semaine. Vous vous offrirez alors une pause dans votre routine habituelle.

