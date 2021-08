Dévoilement de la programmation du Festival MOSAÏQUE Laval

Texte commandité

Le Festival Mosaïque Laval dévoile la programmation musicale de sa première édition. Du 26 au 29 août 2021, à deux pas du métro Montmorency, les festivaliers seront invités à se trémousser sur la musique de Fwonte, TEKE::TEKE, Laraw, Sarahmée, Mateo, Elisapie et Afrikana Soul Sister.

Bien que les spectacles soient gratuits, les places sont limitées; les billets doivent être réservés en ligne au www.festivalmosaiquelaval.com. Madame Chloé Saintesprit – conseillère administrative et stratégique au sein de Artopole - Maison d’entrepreneuriat artistique passionnée des questions d’inclusion dans les arts et en gestion culturelle – a accepté la présidence d’honneur de cette première édition.

L’événement sera également porté par deux artistes lavallois à l’animation, soit la comédienne et fondatrice du Théâtre Fêlé, Talia Hallmona et l’acteur, auteur et metteur en scène Maxime Mompérousse. La fête commencera chaque soir à 19 h, grâce à des DJ qui donnera le coup d’envoi à une célébration toute en rythmes dansants, modernes et diversifiés.

Jeudi 26 août Fwonte et TEKE::TEKE

C’est d’abord le son unique de Fwonte, ingénieuse alliance de musiques traditionnelles haïtiennes et d’influences hip-hop et électro, qui envahira la scène. Puis, les festivaliers découvriront la proposition frénétique et moderne du groupe TEKE::TEKE, qui rappelle les bandes originales psychédéliques japonaises des années 60 et 70.

Vendredi 27 août – Laraw et Sarahmée

Présentée par Signé Laval, l’autrice-compositrice-interprète lavalloise Laraw fera connaître sa pop honnête et cathartique. Ce doublé féminin sera complété par les propos assumés, les flows peaufinés et les rythmes afro-latins parfaitement maîtrisés de Sarahmée, cette incontournable de la scène rap québécoise.

Samedi 28 août – Mateo et Elisapie

La fête du samedi soir sera lancée par l’artiste colombien Mateo, nommé révélation Radio-Canada 2020. Ses rythmes latins réinventés seront suivis du folk tendre et sensible de la grande Elisapie, artiste pluridisciplinaire inuk qui se passe de présentations.

Dimanche 29 août – Afrikana Soul Sister, avec invité surprise

C’est avec la musique percussive afro-électro d’Afrikana Soul Sister que la première édition du Festival Mosaïque Laval se terminera. Une collision heureuse de paysages et de gens, provoquée par le pouvoir rassembleur de la musique.

