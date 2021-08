L'OSL présente sa programmation automnale

Soucieux d’offrir une célébration musicale chaleureuse et lumineuse, d’octobre à décembre, l’Orchestre symphonique de Laval (OSL) présentera trois grands concerts et deux concerts de musique de chambre cet automne. L’ouverture de la billetterie au grand public aura lieu ce mercredi 1er septembre.

Trois concerts d’envergure seront à l’intérieur de la série Les grands concerts :

Baroque en fête ! - 6 octobre, 19h30 – Salle André-Mathieu

Un moment musical consacré au compositeur baroque Georg Friedrich Haendel. Le public y entendra deux de ses œuvres les plus célèbres : Water Music, composée pour accompagner la traversée du roi George 1er sur la Tamise et Music for the Royal Fireworks écrite pour magnifier les feux d’artifice lors d’un événement royal.

Ces deux œuvres seront complétées par un concerto interprété par nul autre que Luc Beauséjour, grand maître québécois du clavecin et de l’orgue, qui se joindra d’ailleurs à l’orchestre pour tout le programme. La musique baroque à son meilleur!

Programme

Watermusic suite no1 – G. F. Haendel

Concerto en fa majeur, op.4, no 4, HVW 292 – G. F. Haendel

Music for the Royal Fireworks – G. F. Haendel

Les 15 ans d’Alain – 2 novembre, 19h30 - Maison symphonique

Le 2 novembre, l’OSL célèbrera les quinze ans d’Alain Trudel à la barre de la compagnie. Au programme, un véritable feu d’artifice musical qui met en lumière le talent des musiciens et qui fera découvrir les sonorités gitanes des Danses de Galánta de Kodály ainsi que la virtuosité des Métamorphoses symphoniques d’Hindemith.

Également, en première mondiale, le concerto d’Airat Ichmouratov interprété par Robert Langevin, grand flûtiste québécois et flûte solo du philharmonique de New York.

Programme

Concerto pour flûte (création) – A. Ichmouratov

Danses de Galánta – Z. Kodály

Métamorphoses symphoniques sur un thème de Carl Maria von Weber – P. Hindemith

J’aime l’hiver ! – 15 décembre, 19h30 – Salle André-Mathieu

Ce concert plongera le public dans l’esprit des veillés d’antan. Des airs traditionnels québécois harmonisés par André Jutras, aux sonorités du célèbre Casse-Noisette.

Programme

Suite folklorique – A. Jutras

Casse-noisette (extraits) – P.I. Tchaïkovski

Le Chandail de hockey - A. Richardson

Série Les chambristes

Deux concerts seront présentés dans le cadre de la série Les Chambristres.

Autriche chambrée avec Haydn et Mozart – 23 octobre- Église Saint-Maurice de Duvernay

De Haydn à Mozart, (re)découvrez une partie de la trinité classique viennoise le temps d’un après-midi dans ce concert carte blanche à Frédéric Lambert.

Programme

Quatuor opus 77, no 2, en Fa majeur - Haydn

Quintette pour quatuor à cordes et clarinette de - Mozart

Le Trombone baroque – 27 novembre – Église Saint-Maurice de Duvernay

Cette carte blanche à Madeleine Doyon-Robitaille, trombone solo de l’OSL, vous propose un concert composé de sonates, duos et solos pour trombone, violons et clavecin aux sonorités baroque