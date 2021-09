L’Orchestre symphonique de Laval à l’honneur pour la 6e édition des Zones musicales

Les Zones musicales sont de retour pour une sixième saison avec, comme nouveauté, une série de six rendez-vous musicaux offerts en ligne en compagnie de l’Orchestre symphonique de Laval et de son chef Alain Trudel.

Ainsi, dès le 15 septembre, deux vidéos seront dévoilées chaque semaine sur le site zonesmusicales.laval.ca pour une durée limitée.

Dans ces œuvres filmiques exclusives et créées sur mesure, les Lavallois pourront découvrir trois prestations de petits ensembles de musiciens captées sur le territoire. Celles-ci feront voyager le public à travers certaines œuvres classiques de grands compositeurs et les étonnantes dimensions urbaine, patrimoniale et agricole de la ville.

La série propose également trois vidéos réalisées dans le cadre du volet « une ville de créateurs. » Celles-ci mettent en lumière les portraits de deux musiciens de l’OSL ainsi que de leur chef, tous attachés à Laval et convaincus de l’importance de rendre la musique classique accessible à tous.

« Il s’agit d’une occasion unique de célébrer l’esprit et le talent de notre orchestre symphonique et de faire rayonner sa musique et la beauté de notre territoire à travers des lieux uniques et des attraits inusités. Cette sixième édition des Zones musicales plaira non seulement aux mélomanes passionnés de musique classique, mais aussi au grand public lavallois. C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer en compagnie de notre fleuron culturel et de ses musiciens pour vivre l’apaisement et le bonheur que procurent les prestations d’un grand orchestre », a précisé Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif.

Une série en deux volets

Sous forme de capsules, les prestations de petits ensembles de l’OSL tournées à l’intérieur et à l’extérieur dans divers lieux de Laval transporteront le public en musique à travers une interprétation d’œuvres notoires de Mozart, de Calixa Lavallée et de Philip Glass.

Les portraits vidéo réalisés avec deux musiciens de l’OSL et leur chef, Alain Trudel, feront découvrir quant à eux des artistes investis et passionnés par le biais de conversations intimes. Des musiciens, aussi citoyens de Laval, pour qui l’attachement à l’orchestre, à la culture et à la ville est profond.