Les Bibliothèques de Laval présentent la websérie La balade littéraire

À compter du 17 octobre et jusqu’au 19 décembre, les Bibliothèques de Laval dévoileront chaque dimanche un épisode de La balade littéraire, une toute nouvelle websérie disponible sur leur chaîne YouTube.

Animée par le comédien, auteur et metteur en scène Olivier Morin, cette création originale invite les Lavallois à entrer dans l’univers de 10 auteurs chéris du public. Ces entrevues inédites et intimes avec Michel Jean, Caroline Dawson, Rose-Aimée Automne T. Morin, Paul Kawczak, Lorrie Jean-Louis, Kim Thuy, Roxanne Bouchard, Fanny Britt, Benoît Pinette et Biz se déroulent dans divers lieux de la ville.

« Votre réseau de bibliothèques vous convie à une expérience originale, moderne et diversifiée. À l’instar de nombreuses bibliothèques du XXIe siècle, celles de Laval vous offrent d’aller à la rencontre de femmes et d’hommes qui pourront partager avec vous leurs réflexions sur les sujets qui les fascinent et les inspirent. Je vous invite donc à profiter de cette magnifique série qui a été conçue par des professionnels passionnés par la culture qui s’écrit », a indiqué Marc Demers, maire de Laval.

À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, du 16 au 23 octobre, des extraits des entrevues seront diffusés quotidiennement sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube des Bibliothèques de Laval. Ainsi, en prélude à la websérie, les invités qui se sont prêtés au jeu s’exprimeront sur l’apport des bibliothèques publiques dans leur parcours.

Rencontres fortuites

La balade littéraire propose une rencontre singulière, en toute légèreté, avec ces écrivains aux horizons multiples qui parlent entre autres de leur dernière parution, de leur univers littéraire et des œuvres marquantes qui ont façonné leur regard sur la lecture.

Les citoyens reconnaîtront des sites emblématiques qui ont servi de lieux de tournage, dont le Cosmodôme, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, l’église Saint-Noël-Chabanel, la Ferme Jeunes au Travail et d’autres sites plus insolites comme un salon de tatouage et de manucure, ainsi qu'un studio de yoga.

Mise en valeur du milieu littéraire et de la lecture

Le réseau veut faire de ces diffusions hebdomadaires un rendez-vous littéraire incontournable qui met en valeur la vitalité du milieu de l’écriture, laquelle stimulera favorablement l’appétit de la population lavalloise pour la lecture et encouragera par le fait même une plus grande fréquentation des bibliothèques de quartier.

Les Bibliothèques de Laval, désormais ouvertes sept jours sur sept, ont réalisé ce projet grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec.