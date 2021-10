Laval souligne la 19e Semaine québécoise des rencontres interculturelles

La Ville de Laval et des organismes du territoire invitent la population à participer à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), qui se tiendra sous le thème « Notre Québec en commun », du 18 au 24 octobre.

Cet événement annuel, rassembleur et gratuit, est organisé chaque année par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) avec l’appui de nombreux partenaires dans toutes les régions du Québec. Les activités offertes, qui se dérouleront en présentiel et en virtuel, permettront aux participants d’échanger avec des citoyens issus de différentes origines et de reconnaître l’apport positif de l’immigration et de la diversité dans la communauté.

« Les représentants de la population issue de la diversité culturelle contribuent à l’ensemble de la richesse de la communauté lavalloise. Ils demeurent un atout pour notre île d’exceptions, et nous pouvons collectivement en retirer une grande fierté. Être la deuxième ville d’accueil en importance au Québec pour l’immigration nous permet aussi de témoigner de la qualité de l’engagement de toutes ces familles qui ont choisi de s’installer à Laval. Cette semaine est une occasion privilégiée de leur répéter que nous sommes heureux de les voir partager la vie de la communauté lavalloise », a indiqué Marc Demers, maire de Laval.

Programmation des activités virtuelles

L’édition lavalloise 2021 sera constituée d’une dizaine d’activités dans le respect des mesures sanitaires liées à la COVID-19, et ce, sans compromettre le caractère rassembleur de l'événement. Ces activités s'inscrivent dans plusieurs actions de la Ville et elles visent à renforcer l'inclusion et la diversité.

Des ateliers et des activités de partage sur les relations interculturelles et la valorisation de la diversité, une conférence-débat avec des femmes inspirantes, une entrevue avec l’autrice Caroline Dawson, un spectacle teinté d’humour ainsi que le lancement de la charte Vivre et vieillir ensemble à Chomedey font partie du programme.