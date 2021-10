Célébration des 15 ans d'Alain Trudel à L’Orchestre symphonique de Laval

L’Orchestre symphonique de Laval (OSL) célèbre le 15e anniversaire de son chef et directeur artistique Alain Trudel au sein de la compagnie.

Pour l’occasion, l’OSL investit la Maison symphonique de Montréal lors d'un concert mettant en lumière Ichmouratov, Kodály et Hindemith qui aura lieu le mardi 2 novembre à 19 h 30.

Présenté en première mondiale, le Concerto pour flûte du compositeur russo-canadien Airat Ichmouratov sera interprété par le grand flûtiste québécois Robert Langevin. Le sherbrookois d’origine occupe le poste de flûte solo de l’Orchestre philharmonique de New-York depuis 2000 et enseigne également à Juilliard School, à la Manhattan School of Music et à Orford.

Le programme fera aussi découvrir les sonorités gitanes des Danses de Galánta de Kodály ainsi que la virtuosité des Métamorphoses symphoniques d’Hindemith.

Alain Trudel

Alain Trudel a dirigé tous les grands orchestres du Canada, ainsi que des orchestres au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Suède, au Brésil, en Russie, au Japon, à Hong Kong, en Malaisie et en Amérique latine. Régulièrement invité par l’Opéra de Montréal, il dirige aussi des opéras à Cincinnati, Détroit, Québec et Toronto.

Il est très engagé auprès de la nouvelle génération comme en témoignent ses années au Toronto Symphony Youth Orchestra, aux universités d’Ottawa et de Western Ontario, au conservatoire de Montréal (son alma mater) et à l’Orchestre national des jeunes du Canada. Alain est aussi un compositeur respecté et joué à travers l'Amérique et en Asie.

Il est récipiendaire de nombreux prix dont le grand prix du disque de l'académie Charles Cros, le Virginia-Parker, un prix Opus et fut récemment nommé chevalier de l’ordre national du Québec.

Winston McQuade, président du Conseil de l’OSL, le décrit en ces mots : « Le chef Alain Trudel : un créatif dans un monde classique. Il transgresse les genres et élargit les horizons pour le plus grand plaisir des mélomanes de Laval. »