Une 3e édition du Festival NUM pour les férus de techno

La conception de robots, la 5G, le codage et la programmation figurent parmi les nombreux sujets de la 3e édition du Festival NUM, présenté du 29 octobre au 7 novembre par les Bibliothèques de Laval.

Ce rendez-vous annuel qui gagne en popularité auprès des jeunes et de leurs parents mise à nouveau sur un format majoritairement virtuel. L’événement propose une vingtaine d’activités gratuites qui rendent l’art et les technologies numériques accessibles sur la chaîne YouTube des Bibliothèques de Laval et sur Zoom (inscription requise), en plus d’un volet offert en présentiel.

En mode virtuel

Une nouveauté cette année, le comédien Sam-Éloi Girard s’associe au festival numérique à titre de porte-parole. Dans le cadre d’une série de quatre capsules originales, ce dernier fait la rencontre de spécialistes du numérique et aborde avec eux des sujets comme l’intelligence artificielle, la modélisation 3D, la conception de jeux vidéo et la robotique.

La programmation en ligne comprend également une foule d’activités qui sauront égayer les apprentis « numériciens ». En effet, les jeunes pourront apprendre à différencier les visions 2D et 3D ou encore s’initier à l’art algorithme, à la création de vidéos, à l’animation en stop motion, au langage de programmation sur Python et à l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle.

En mode présentiel

En plus des activités virtuelles, les Lavallois pourront découvrir une murale numérique projetée en soirée sur les murs extérieurs de la bibliothèque Multiculturelle. Des installations de diffusion extérieure, aux bibliothèques Gabrielle-Roy et Sylvain-Garneau, transporteront le public dans l’univers d’œuvres immersives de balado-théâtre grâce au programme de théâtre à ciel ouvert.

Pour les parents

Les parents pourront assister à une conférence sur la façon dont leurs enfants naviguent sur les médias sociaux. À la bibliothèque Multiculturelle, ils pourront visionner en compagnie de leurs jeunes un court métrage basé sur la réalité virtuelle qui présente la bibliothèque sous tous ses angles. Ils pourront également s’amuser dans un jeu d’évasion en ligne exigeant de résoudre plusieurs énigmes disséminées sur les plateformes numériques des bibliothèques.

Savoir essentiel

Depuis trois ans, le Festival NUM vise la découverte et l’expérimentation des technologies numériques par la population lavalloise. Les jeunes issus de milieux plus vulnérables sont particulièrement ciblés et soutenus dans leurs aspirations à comprendre et à utiliser le numérique et à créer avec celui-ci. À l’instar de l’alphabétisation et de la littératie, l’apprentissage de compétences numériques est devenu incontournable, pour favoriser l’égalité des chances et favoriser la réussite individuelle comme professionnelle de tous.