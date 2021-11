Casse-Noisette présenté par le Ballet Eddy Toussaint

Le temps des Fêtes arrive à grands pas, et le conte de Noël préféré de tous aussi ! Le Ballet Eddy Toussaint présentera sa version renouvelée de Casse-Noisette les 22, 23, 27, 28 et 29 décembre, au Théâtre Marcellin-Champagnat à Laval.

Avec plus de 40 danseurs de tout âge sur scène, cette version moderne du célèbre ballet se distingue fondamentalement des autres par l’histoire qu’elle raconte. En effet, le Casse-Noisette, s’étant transformé en prince, n’emmène pas Clara au Royaume des friandises, mais plutôt sur une autre planète!

Cette histoire fantaisiste a entraîné une adaptation de la chorégraphie, mais tout en respectant et sans perdre de vue l’œuvre magistrale du compositeur Tchaïkovsky et le classique récit du conte d’Hoffman. Il s’agit d’un spectacle haut en couleur, rempli de joie et de réjouissance, qui saura charmer tous les membres de la famille!

Célébrez la magie avec nous! Billets en vente en personne aux locaux du Ballet Eddy Toussaint ou en communiquant par téléphone ou par courriel à la compagnie de danse.