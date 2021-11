L’Orchestre symphonique de Laval nomme Tatianna de Burbure au poste de directrice générale

Tatianna de Burbure devient la nouvelle directrice générale de L’Orchestre symphonique de Laval (OSL).

Plus de dix ans d’expérience dans différents pays et industries ont fait de Tatianna de Burbure une meneuse dévouée et compétente. De la gestion et mise au point de stratégies d’affaires à la co-fondation de l’OBNL Transit Secours région de Montréal, un organisme qui offre gratuitement des services de déménagements aux personnes victimes de violences conjugales, en 2020, elle a su développer la capacité de gérer des projets d’envergure. La satisfaction de ses clients, le maintien des relations et l'amélioration continue de ses équipes de travail ont toujours été ses priorités. Son expérience dans le domaine associatif prouve son dévouement pour les causes qui lui tiennent à cœur. C’est d’ailleurs ce qui l’a menée vers l’Orchestre symphonique de Laval.

« C'est avec grande excitation et fierté que je mènerai la mission de l'Orchestre symphonique de Laval. La musique a toujours été pour moi un véhicule de grandes émotions et ce, depuis mon plus jeune âge. C’est ce qui me pousse aujourd’hui à poursuivre la mission de l’Orchestre avec passion. Je suis honorée de pouvoir participer à son rayonnement et de mettre en avant son excellence mais aussi, et surtout, son impact dans la communauté lavalloise », d'affirmer Tatianna de Burbure.

« Tatianna de Burbure possède les atouts nécessaires pour mener à bien les aspirations de l’orchestre. Nous entrevoyons l’avenir avec madame De Burbure dans une optique de pérennité, d’avancement, de réussite et de leadership », d'ajouter Winston McQuade, président du Conseil d’administration de l’OSL.

Prochain événement

L’OSL présentera son prochain concert le 15 décembre prochain. La soirée intitulée J’aime l’hiver mettra notamment en vedette l’œuvre Le Chandail de hockey en compagnie de Roch Carrier à la narration.

Durant le mois de décembre, l’OSL annoncera la programmation de la deuxième partie de sa saison.