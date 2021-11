La magie des Fêtes s’empare du Centre de la nature

Après une pause involontaire l’année dernière, le Marché de Noël de Laval est de retour pour une 10e édition. La tenue de l’événement se fera sur deux fins de semaine, soit du 3 au 5 et du 10 au 12 décembre, au Centre de la nature.

Le site se transformera alors en un espace digne de la magie des Fêtes et fera vivre une expérience unique aux visiteurs. Plus de 60 exposants y proposeront des produits de qualité, des idées-cadeaux originales et des produits du terroir. C’est une chance unique de trouver des cadeaux inoubliables et créés par des artisans québécois, dont 40 % sont originaires de Laval.

« J’invite toute la population lavalloise à venir vivre la magie de cette 10e édition du Marché de Noël. Ce marché est un écrin pour aller à la rencontre de toutes les cultures qui s’expriment à l’occasion de cette fête du partage. C’est aussi l'occasion qui permet aux familles d’apprécier le travail de nos artisans et ceux venus d'ailleurs pour l'occasion », d'indiquer Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et responsable des dossiers du développement social.

Un village de maisonnettes

Dans de charmantes maisonnettes bordant un sentier féérique, les exposants du Marché de Noël charmeront les visiteurs par leurs petits plaisirs gourmands, leurs produits du terroir, leurs bijoux, leurs produits de beauté, leurs jouets et leurs vêtements pour enfants ainsi que leurs accessoires de mode et leurs articles décoratifs. Ce sera également l’occasion d’y choisir un arbre naturel puisque des sapins baumiers du Québec de différentes tailles y seront offerts, et ce, à prix variés.

Des concessions alimentaires seront aussi sur place pour les visiteurs qui souhaiteront prendre une bouchée. Une zone chaleur sera aménagée sous un chapiteau pour ceux et celles qui voudront s’y réchauffer ou y manger. À noter que le passeport vaccinal sera exigé uniquement pour entrer dans le chapiteau de la zone chaleur.

Le Marché de Noël de Laval : où et quand ?

Au Centre de la nature, situé au 901, avenue du Parc, Laval