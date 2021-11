Un concert de Noël sous les Chandelles

L'Ensemble « Ambitus » présentera un concert de Noël le samedi 17 décembre à 20h à l’église Ste-Béatrice, située au 475, avenue des Perron à Laval.

Le quatuor à cordes interprètera un grand medley des plus beaux airs de Noël, des Ave Maria, la suite pour orchestre du Ballet « Casse-Noisette », l'Alléluia de Handel, le Minuit Chrétien, l'Enfant au tambour, Greensleeves, Plus près de toi mon Dieu, une pièce surprise et le Magnifique concerto pour la nuit de Noël d’Arcangelo Corelli.

Cela dans une Église uniquement illuminée de chandelles

Il est possible de réserver sa place sur le site : concertchandelle.com. Le coût est de 30 $ payable en argent comptant.