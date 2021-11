Après une pause involontaire l’année dernière, le Marché de Noël de Laval est de retour pour une 10e édition du 3 au 5 et du 10 au 12 décembre, au Centre de la nature.

Plus de 60 exposants y proposeront des produits de qualité, des idées-cadeaux originales et des produits du terroir. Ce sont des artisans québécois, dont 40 % sont originaires de Laval.

Ceux-ci seront installés dans un village de maisonnettes et proposeront des produits du terroir, des bijoux, des produits de beauté, des jouets et des vêtements pour enfants ainsi que des accessoires de mode et des articles décoratifs. Il y aura également des stands de nourriture à consommer sur place ainsi qu'un chapiteau abritant une zone chaleur.

À noter que le passeport vaccinal sera exigé uniquement pour entrer dans le chapiteau de la zone chaleur.

Le Marché de Noël de Laval : où et quand ?

Au Centre de la nature, situé au 901, avenue du Parc, Laval

– Les vendredis 3 et 10 décembre, de 10 h à 21 h

– Les samedis 4 et 11 décembre, de 10 h à 21 h

– Les dimanches 5 et 12 décembre, de 10 h à 17 h