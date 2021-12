Un prix Reconnaissance et 4 fleurons pour Laval

Le projet estival de mosaïcultures 3D de la Ville de Laval a remporté le prix Reconnaissance en embellissement remarquable, catégorie 5 000 habitants et plus, à la 16e édition du dévoilement officiel des Fleurons du Québec le 9 décembre dernier.

La Ville a également vu sa cote de 4 fleurons être reconduite, ce qui indique que son embellissement horticole et ses efforts pour enjoliver durablement le milieu de vie de ses citoyens ont été remarquables dans la majorité des domaines, et ce, au cours des trois dernières années.

Les 5 structures de mosaïculture en 3 dimensions avaient été érigées pour la saison estivale 2021 afin d’évoquer des événements importants ou de mettre en valeur des endroits significatifs dans le cadre du Plan d’action d’embellissement horticole de la Ville. L’inspiration provient des 5 piliers de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, soit : une ville vivante (feuille), séduisante (œil), humaine (cœur), entreprenante (roue) et engagée (main).

Ceux qui n’auraient pas aperçu les structures pourront se reprendre l’été prochain, puisque les mosaïcultures reviendront embellir le territoire en 2022.

Laval renouvelle ses 4 fleurons

Les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement municipal. Au Québec, 338 municipalités affichent fièrement entre 1 et 5 fleurons, selon la classification obtenue. Semblable aux étoiles pour les hôtels, la cote de classification horticole des fleurons est valable pour trois ans et peut être affichée dans les entrées des bâtiments municipaux.

Critères d'évaluation

Les classificateurs des Fleurons du Québec visitent 60 % du territoire et évaluent les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères d'évaluation touchent notamment la propreté, l'entretien, la variété des éléments horticoles et l'état visuel du paysage municipal.

Les points attribués par les évaluateurs sont répartis en cinq domaines d'embellissement :

• Municipal

• Résidentiel

• Institutionnel

• Commercial et industriel

• Initiatives communautaires et de développement durable