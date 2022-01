Un pas de plus vers la réalisation du Complexe aquatique de Laval

Le comité exécutif recommandera au conseil municipal d’affecter un montant de 50 M$ en provenance de sommes déjà mises de côté pour compléter le montage financier de son complexe aquatique. D’ailleurs, un contrat de conception-construction sera soumis à l’approbation du conseil municipal. La valeur totale du projet est actuellement estimée à 125 M$.

Par ce geste, Laval se donne les moyens de concrétiser l’un des plus importants projets d’infrastructure sur son territoire et s’approche de son objectif d’offrir à tous ses citoyens un équipement sportif de haut calibre alliant loisirs, apprentissage et dépassement.

« Offrir davantage d’infrastructures sportives est une priorité pour notre administration. Je suis heureux à l’idée de faire enfin profiter la population de ces installations qui demeurent entièrement accessibles et récréatives. Ce projet, attendu depuis plusieurs années, augmentera considérablement la disponibilité d’heures de piscine et de cours de natation offerte à l’ensemble de la population, en plus de permettre aux athlètes de la région de s’y entraîner. » — Stéphane Boyer, maire de Laval

L’affectation de cette somme au projet de complexe aquatique sera possible une fois l’entrée en vigueur d’un règlement dont le projet fera l’objet d’une consultation publique écrite dans les prochaines semaines.

Vue d’ensemble du projet

Ce nouveau complexe, depuis longtemps attendu par l’ensemble des organismes du milieu, agira comme pôle de divertissement permettant une offre bonifiée de sports et d’activités aquatiques complémentaire aux autres piscines du territoire. Ainsi, il transformera l’offre aquatique à Laval et dans toute la région.

Il aura, selon la Ville, des impacts positifs à de multiples niveaux. Non seulement le complexe aquatique permettra à Laval de se positionner au niveau international, il engendrera d’importantes retombées économiques à court et à long terme et il encouragera la pratique de l'activité physique auprès de la population lavalloise.

Contribution gouvernementale

Rappelons que pour la réalisation de ce projet d’envergure, la Ville de Laval peut compter sur l’appui financier des deux paliers de gouvernement pour la construction du bâtiment.

Ainsi, le gouvernement du Canada accorde 10 M$, par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec contribue également à la hauteur de 10 M$, grâce au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Faits saillants du complexe aquatique