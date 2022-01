Nouvelle murale du Réseau express métropolitain aux abords de la future station Île-Bigras

Depuis la mi-décembre, les habitants de l’Île-Bigras peuvent admirer le travail de l’artiste locale Christine Hantzo qui a réalisé l’œuvre artistique qui habille la nouvelle murale du Réseau express métropolitain (REM) aux abords de la future station Île-Bigras.

En effet, cette murale que l’on peut observer sur le Chemin du Tour et sur Chemin des Rocailles longeant la future station, est le fruit d’une collaboration entre le REM, l’organisme MU et le Comité Citoyen Laval-les-Îles (CCLLI) qui a participé à l’identification de l’artiste et de la thématique de la murale, soit la préservation de la biodiversité. Le sous-comité du CCLLI était formé de trois artistes des îles-Laval, Josée Morin, Christine Hantzo et Claudia Laurin qui ont participé à l'élaboration du concept et ont désigné Madame Hantzo pour sa conception finale et sa réalisation.

L’artiste de l’Île-Bigras y met en lumière la faune et la flore qui vivent dans le secteur dans un concept interactif où les passants peuvent y scanner un code QR et s’amuser à repérer les différents animaux et végétaux pour découvrir la biodiversité des îles lavalloises. Une belle découverte à faire en famille.

Pour participer à ce jeu, les futurs détectives peuvent consulter le site Internet de Mme Hantzo à l'adresse: https://www.onfaitdequoi.com/ post/retrouve-les-animaux-et- les-vegetaux-caches-sur-la- murale-des-iles-laval-avec-ce- jeu-int%C3%A9ractif?fbclid= IwAR0Ed8hm4AOhjhQs290PPQc- X92dTEpyciX24NXwspMWwXuG2JM8Mv Q2f1w.