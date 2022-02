Deuxième appel à projets pour les artistes, les écrivains et les organismes artistiques de Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval, ont lancé le 2 février le deuxième appel à projets prévu à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Laval.

Les artistes et les organismes artistiques dont l’adresse principale se situe sur le territoire de la Ville de Laval ont jusqu’au 28 avril 2022 pour déposer leurs projets auprès du Conseil.

Renseignements et formulaires

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial de Laval, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d’accéder à l’information :

- Artistes et écrivain(e)s professionnel (le) s :

◦Création, production et rayonnement

◦Mobilité

- Organismes artistiques professionnels :

◦Diffusion, promotion et consolidation

◦Accueil en résidence et coproduction

Aide aux artistes et aux organismes

Culture Laval offre sur rendez-vous un accompagnement individuel aux artistes et aux écrivain(e)s professionnel (le) s ainsi qu’aux représentant(e)s d’organismes artistiques qui désirent présenter une demande. Une séance d’information virtuelle sera par ailleurs offerte aux artistes et écrivain(e)s afin de leur fournir des renseignements sur l’admissibilité au programme, le processus d’attribution et la présentation des demandes.

La séance d’information virtuelle pour les artistes et les écrivain(e)s se déroulera le mercredi 16 mars 2022 de 11 h 30 à 13 h.

Les personnes intéressées peuvent contacter Éric Dufresne-Arbique afin d’obtenir un rendez-vous ou de s’inscrire à la séance d’information virtuelle.

À propos du Programme de partenariat territorial de Laval

Ce programme est issu d’une entente triennale (2021-2024) conclue en 2021 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval, pour laquelle un total de 600 000 $ a été investi.

Il a pour objectifs de :

• stimuler la création artistique à Laval ;

• contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivain(e)s ;

• favoriser leur rétention dans leur localité ;

• encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique ;

• épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Les projets déposés doivent inclure des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenant(e)s de la région.