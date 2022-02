Appel de candidatures : artistes en arts visuels, artisans et marchands locaux

Les artistes en arts visuels ont jusqu’au 6 mars pour soumettre leur candidature dans le cadre de l’exposition solo qui se déroulera sur une période de deux à trois semaines, en janvier et février 2023 à Blainville.

Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire disponible sur le site Web de Blainville. Aucun dossier papier et aucun retardataire ne seront acceptés.

Marché public et Salon des métiers d’art

Les marchands et les artisans locaux sont également invités à déposer leur candidature dès maintenant, et ce, jusqu’au 6 mars, pour prendre part au Marché public, en août et septembre, ainsi qu’au Salon des métiers d’arts, en novembre prochain.