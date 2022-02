Exposition et concours photo pour se rappeler l’histoire!

Si vous souhaitez effectuer des voyages dans le temps, c'est à la Bibliothèque municipale de Lavaltrie que vous devez vous rendre, et ce, tous les mois !

Pour souligner ses 350 ans d’histoire et permettre aux Lavaltroises et Lavaltrois de revivre les moments marquants, la Ville de Lavaltrie propose une série d’expositions mensuelles de photos qui suivront les thématiques anniversaires.

Pour la réalisation et le montage de ces expositions inédites, la Ville de Lavaltrie tient à remercier la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie ainsi que M. Jean Hétu et Mme Julie Doyon qui ont contribué au projet de cueillette et de recherche.



Concours de photo

En prévision de la dernière exposition de décembre, les citoyens sont invités à faire parvenir leurs plus beaux souvenirs photos de Lavaltrie, et ce, d’ici le 30 septembre 2022.

Parmi les participants, 30 photos seront sélectionnées pour cette exposition de clôture!

Faites parvenir vos photos sans tarder à [email protected] ou informez-vous au 450 586-2921.