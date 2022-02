Nomades à moto : Transtaïga, le Québec comme vous ne l’avez jamais vu

Dès le 17 mars, Historia diffusera la production originale Nomades à moto : Transtaïga, une aventure dans laquelle trois motocyclistes au profil différent se lancent le défi de traverser le Québec jusqu’au réservoir Caniapiscau, le point accessible par la route le plus éloigné de toute ville en Amérique du Nord. Un périple de 3000 km à la fois séduisant et effrayant où se succèdent découvertes surprenantes, rencontres enrichissantes et dépaysement total.

Dans cette série documentaire de cinq épisodes réalisée par Émilie Gaudet et signée Picbois Productions, Charles-Édouard Carrier, Pascal Bélisle et Marie-Claude Boudreau entreprennent un voyage peu commun. Curieux et avides de sensations fortes, ils n’hésitent pas à sortir des sentiers battus en empruntant des portions du Sentier Trans-Québec, des routes forestières et d’autres moins fréquentées, comme celles construites pour donner accès aux ressources naturelles.

Ensemble, face à ce défi mécanique, physique et psychologique qui s’échelonne sur trois semaines, ils tentent, tant bien que mal, de mettre leur vie entre parenthèses.

« L’équipe de Picbois est ravie de proposer, en collaboration avec Historia, une aventure purement québécoise qui permettra de mettre en valeur le territoire d’ici. Nous espérons que le public, particulièrement celui des régions visitées, appréciera la série et les protagonistes, aussi drôles qu’inspirants », mentionne la productrice Marie-Pierre Corriveau.

« Sur ces chemins parfois difficiles et peu accueillants, on a rencontré des gens généreux dont l’hospitalité tranchait radicalement avec celle du territoire. Un voyage rempli de paradoxes qui nous a fait vivre des moments uniques. », précise l’idéateur et coscénariste, Charles-Édouard Carrier, qui rêvait depuis longtemps d’explorer à moto le nord du Québec, jusqu’aux limites de la route.

Nomades à moto : Transtaïga sera diffusée à Historia le jeudi à 22 h, dès le 17 mars.