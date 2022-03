Le lot du diable de retour pour une saison 2

Après le succès de sa première édition en 2017, Le lot du diable est de retour avec une nouvelle aventure plus grande que nature pour laquelle Historia est à la recherche de candidats.

Le lot du diable : la conquête de la mer présentera des personnages historiques surprenants et des épreuves renouvelées dans un paysage bien différent de la saison 1, tout en conservant l’adrénaline et les émotions fortes qui composent l’ADN de cette téléréalité historique épique, de même que le prix de 100 000 $ pour le grand gagnant.

Les participants seront plongés dans la réalité de la Grande Crise. Dans des conditions extrêmes et avec les moyens de l’époque, ils devront jeter les bases d’un commerce de pêche et de transformation du poisson. Sous la supervision dure, mais bienveillante de Louis Champagne, l’inspecteur de la colonie, et avec le soutien indéfectible de leur complice au magasin général, ils devront assurer leur subsistance, mais surtout survivre aux éliminations successives, puisqu’un seul d’entre eux pourra signer une entente commerciale garantissant la survie de son commerce, et ainsi mettre la main sur le grand prix : 100 000 $.

« Unique en son genre, Le lot du diable : la conquête de la mer est une occasion de mettre en lumière notre histoire dans une formule moderne et divertissante. », affirme Francis Laforest, producteur de la série.

Rappelons que la saison 1 a attiré 334 000 téléspectateurs en moyenne chaque semaine*, dont 203 000 uniquement lors de la diffusion originale**. Il s’agit du record d’auditoire pour une production originale à Historia. De plus, Le lot du diable a récolté trois prix Gémeaux : meilleure téléréalité, meilleure réalisation – téléréalité et meilleur montage – humour, variétés toutes catégories.

« L’équipe d’Historia est fébrile de lancer avec Zone3 une nouvelle édition du Lot du diable, qui promet d’en mettre plein la vue non seulement aux fans de téléréalités, mais aussi aux amateurs d’histoire et d’émotions fortes. Nous avons l’intention de faire revivre aux participants sélectionnés un pan de notre histoire dans une aventure spectaculaire et empreinte d’authenticité. », poursuit Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées francophones chez Corus.

Appel à tous !

Avez-vous l’étoffe d’un colon ? Pour participer, nul besoin d’être un pêcheur, un survivaliste ou un professionnel de plein air. Historia est à la recherche de candidats qui ont du cœur au ventre et qui ont envie de se plonger à 100 % dans cette fabuleuse aventure que fut jadis la colonisation du Québec. Vous devez avoir 18 ans et plus, être en bonne santé, avoir l’esprit d’équipe et la ténacité nécessaire pour accomplir beaucoup avec peu.

Vous devez être disponible du 18 juin au 20 juillet 2022. Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire à l’adresse suivante : www.historiatv.com/lelotdudiable. Les auditions se tiendront en avril.