Sophie Grégoire Trudeau, Angèle et Geneviève Guilbault à La semaine des 4 Julie

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, Julie Snyder reçoit la star internationale Angèle, Sophie Grégoire Trudeau, Geneviève Guilbault, Silvi Tourigny et Annie Villeneuve ce soir à La semaine des 4 Julie dès 21 h sur Noovo!

Sa première grande entrevue télé au Québec, ANGÈLE

Née à Bruxelles en 1995, elle se remarquer en publiant des reprises de chansons sur ses réseaux sociaux et c'est à 21 ans que sa carrière explose avec sa première propre composition : La loi de Murphy!

Elle fût consacrée révélation de l’année aux Victoires de la musique en 2018. Sa chanson Balance ton quoi devient l’hymne à libération de la parole des femmes et fait d’elle une leader dans le mouvement #metoo. Depuis, elle ne cesse d’enchainer succès après succès et continue de se hisser au top de tous les palmarès avec les extraits de son deuxième album.

Julie Snyder a eu la chance de s’entretenir avec cette jeune femme qui inspire toute une génération et nous présente le fruit de leur rencontre ce soir à La semaine des 4 Julie.

Sophie Grégoire Trudeau

L’ardente défenseure de l’égalité des sexes et maman de trois enfants, Sophie Grégoire Trudeau se joint au plateau en cette journée importante. Nous l’avons connue comme animatrice et chroniqueuse, avant de faire équipe avec son époux pour l’aider à devenir premier ministre du Canada. Elle est maintenant reconnue à travers tout le pays, comme étant une activiste engagée, bénévole et conférencière.

Geneviève Guilbault

Elle est députée de Louis-Hébert, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la Capitale-nationale et vice première-ministre du Québec, bref elle est sans-contredit la femme la plus puissante du Québec, Geneviève Guilbault nous rend visite !

Nous avons la chance de terminer cette soirée spéciale avec une chronique de notre collaboratrice adorée Silvi Tourigny, alias Carole aide son prochain et l’incroyable Annie Villeneuve qui interprète l’hymne mondial de la libération des femmes : R-E-S-P-E-C-T!

D’ailleurs, afin de célébrer cette Journée internationale des droits des femmes on se rappelle de beaux souvenirs des passages de quelques-unes des invitées de La semaine des 4 Julie, toutes plus inspirantes les unes que les autres.