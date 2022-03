Un nouveau documentaire signé Joséphine Bacon et Sarah Fortin

Terre Innue et K-Films Amérique annoncent que le tournage du long métrage documentaire Nitassinan réalisé par Joséphine Bacon et Sarah Fortin vient de débuter, pour se poursuivre jusqu’à l’automne 2022. Filmé sur quatre saisons, les premières images ont été tournées en décembre dernier.

Plus qu’un attachement à la terre, les Innus vivent une relation filiale avec le Nitassinan, le territoire ancestral. Depuis tant de générations, le Nitassinan les a nourri, soigné, élevé. Il a inspiré leur langue, leur philosophie, leurs technologies, leur vie sociale.

Au fil des saisons, les ancêtres ont parcouru le Nitassinan à pieds, en canot ou en raquettes. Ils en connaissaient chaque rivière, lac ou ruisseau; chaque montagne, colline ou tourbière; chaque campement, sentier et chemin de portage.

C’est dans le nomadisme que s’est bâti ce peuple. Nitassinan se veut le témoignage d’un peuple, l’affirmation de son Histoire, passée, présente et future. Le film atteste de sa vitalité et de sa résilience, mais c’est aussi et surtout un message d’amour à la Terre.

Le film est produit par Élodie Pollet pour le compte de Terre Innue, avec la participation financière de Téléfilm Canada, de la SODEC, du Fonds Rogers, du Fonds MELS, du Crédit d'impôt cinéma et télévision (Gestion SODEC), du Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, du Conseil des Innus de Pessamit, de l’ITUM (Conseil des Innus – Uashat mak Mani-utenam), de l’Institut Tshakapesh, de la Radio CKAU-FM, de Sheshatshiu Innu First Nation, de La Boîte Rouge VIF et du Musée Shaputuan.

Nitassinan sera distribué au Canada par K-Films Amérique et prendra l’affiche en 2023.