10 résidences portées par le Parcours Cré’Ados

En moins d’un an d’existence, le réseau Parcours Cré’Ados a mis en œuvre un programme de résidences d'artistes et initié des jumelages ambitieux entre des diffuseurs-hôtes et des compagnies artistiques dédiées au public adolescent.

Au total 10 projets ont été sélectionnés pour cette première cohorte 2022. Nous sommes fiers que ce nouveau réseau national, propulsé par la Rencontre Théâtre Ados, contribue au rayonnement de la culture québécoise et au développement de la création en théâtre et en danse pour le public adolescent.

Regroupant une belle diversité de compagnies déjà établies ou émergentes, ces 10 projets de création en théâtre et en danse bénéficieront d’une résidence chez des diffuseurs partenaires pour les soutenir à différentes étapes de création, que ce soit pour l’écriture, la recherche, la technique ou la production, et parfois devant un public.

Par l’initiative de Parcours Cré’Ados, les compagnies investiront des lieux d’accueil de Laval au Bic, en passant par Longueuil et Trois-Rivières, à différentes périodes de l’année 2022.

Ces précieux jumelages artistiques sont le fruit d’un travail collaboratif et n’auraient pas pu voir le jour sans la participation et l’adhésion des diffuseurs partenaires du réseau. Les salles de spectacles sont des lieux de représentation, mais aussi de création et d’expérimentation essentiels au développement de la culture.