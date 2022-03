Le Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle fait sa grande entrée dans les bibliothèques publiques de Montréal et de Laval

Alors que ce samedi 12 mars marquera le 20e anniversaire du décès de l’artiste québécois de renommée internationale Jean Paul Riopelle, Hibou éditeurs et Mme Yseult Riopelle, auteure du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle et fille de l’artiste, annoncent un important don de 40 lots du Catalogue raisonné à 34 bibliothèques publiques et cinq réseaux de bibliothèques répartis sur l’ensemble du territoire québécois, dont des bibliothèques et des réseaux des régions de Montréal et de Laval.

Chaque lot, d’une valeur de 1,600 $, comprend un total de six volumes, soit les tomes 1 à 5 du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle couvrant l’ensemble de l’œuvre de l’artiste des années 1940 jusqu’aux années 1970, ainsi que le Catalogue des estampes.

« Riopelle lui-même avait émis le souhait que soit publié un catalogue raisonné afin d’assurer la préservation et la diffusion de son œuvre. Avec ce don, nous posons aujourd’hui un geste fort afin que, 20 ans après sa disparition et près de 100 ans après sa naissance, son œuvre soit plus actuelle et plus accessible que jamais pour un large public et, plus particulièrement, pour les jeunes artistes de demain. », commente Yseult Riopelle, auteure du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle et fille de l’artiste.

« La Fondation Riopelle salue ce geste qui témoigne d’une immense générosité et d’un profond souci de faire rayonner le legs artistique inestimable de l’artiste auprès de la jeunesse québécoise à travers le réseau des bibliothèques publiques. À l’aube des célébrations du centenaire de Riopelle, qui débuteront cet automne, c’est un cadeau inestimable que Mme Yseult Riopelle offre à l’ensemble de la population québécoise. » mentionne Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle.

Un cadeau pour des bibliothèques publiques de Montréal et de Laval

Les bibliothèques et réseaux suivants, répartis à travers les régions de Montréal et de Laval, ont reçu un lot du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle :

- Réseau des bibliothèques de Laval

- Bibliothèque de Beaconsfield

- Service de la culture de la Ville de Montréal

- Réseau BIBLIO du Québec

- Association des bibliothèques publiques du Québec