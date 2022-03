8 500 $ offerts à des jeunes engagé.e.s dans leur communauté

En ce temps de pandémie, alors que la santé mentale chez les jeunes est fragilisée et que leur implication dans la transition écologique n’a jamais été aussi importante, la Fondation David Suzuki dédie sa 8e édition du Prix Demain le Québec à la jeunesse.

Ce concours, présenté par Desjardins et soutenu par Nature’s Way, se veut plus que jamais porteur d’espoir pour ces jeunes acteurs et actrices de changement, et souhaite récompenser leurs initiatives inspirantes et engagées dans leur communauté.

« Alors que toutes les tranches d’âge de la population doivent participer à la transition écologique actuelle, l’esprit d’initiative et la participation citoyenne des jeunes représentent une véritable force vive sur un territoire comme le Québec. Leur présence amène les parents et les communautés toutes entières à s’impliquer ! Consacrer entièrement l’édition 2022 aux jeunes découle de cette volonté de leur donner l’espace et les moyens nécessaires afin de propulser leurs rêves au sommet de leurs ambitions, et ainsi faire de Demain LEUR Québec. », explique Sabaa Khan, directrice générale pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David Suzuki.

Des prix consacrés à la jeunesse

Tous les projets soumis au Prix Demain le Québec devront cette année être dédiés aux jeunes de 5 à 25 ans. Le comité de sélection (équipe de la Fondation et plusieurs bénévoles actifs) sélectionnera 10 finalistes qui courront la chance de gagner le Prix du public dans le cadre d’un vote populaire ouvert au grand public du 16 mai au 13 juin 2022. Trois de ses projets inspirants portés par la jeune génération se mériteront l’un des trois prix suivants : le Grand prix du jury (toutes catégories), le Prix étoiles montantes choisi par le jury parmi les projets portés par les plus petits (5 à 12 ans) et le Prix du public, soit le projet ayant reçu le plus de votes du public.

Les trois initiatives gagnantes seront dévoilées le 21 juin 2022 lors d’un grand événement virtuel en présence de David Suzuki, Severn Cullis-Suzuki et d’un. e artiste surprise.

Des bourses totalisant 8 500 $ seront offertes par Desjardins aux trois projets gagnants : 5 000 $ au Grand prix du jury, 2 500 $ au gagnant du Prix du public et 1 000 $ au Prix étoiles montantes.

« Être partenaire du Prix Demain le Québec de la Fondation David Suzuki est une autre manifestation concrète de notre volonté d’encourager les jeunes à développer leurs ambitions et des projets novateurs de nature à changer notre vision du développement économique et à engager les communautés dans la nécessaire transition écologique. Nous sommes convaincus qu’en propulsant et en célébrant l’action citoyenne, nous nous donnons des leviers pour faire évoluer les mentalités et les comportements. », souligne Pauline D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente, Gouvernance et Développement durable au Mouvement Desjardins.

La Fondation offrira également aux candidat. e. s des occasions d’acquérir et de partager des connaissances et de meilleures pratiques par l’entremise du Réseau Demain le Québec, un réseau mis sur pied par la Fondation en février 2021 pour offrir du soutien, des outils, des ressources et de l’inspiration aux collectifs citoyens partout au Québec et ailleurs au pays.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle édition du Prix Demain le Québec. L’extension du Prix d’un océan à l’autre, jusqu’en Colombie-Britannique cette année avec le “Future Ground Prize”, signifie que davantage d’initiatives locales et communautaires seront soutenues à travers le pays. Nous avons hâte de voir les projets qui seront soumis. », appuie Daniel Hughes, Directeur national des ventes chez Nature’s Way.

Une édition 2021 réussie

Parmi la centaine de projets soumis au concours l’an dernier, on retrouvait des initiatives de récupération de vélos, d’agriculture urbaine, de protection de lacs et de milieux naturels, de transition écologique et plus encore.

Le Prix du jury a été remis au projet lac Osisko, qui vise à réhabiliter et à mettre en valeur un lac situé en plein cœur de la ville de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Le projet jeunesse Les Alliés de la Mer des élèves de l’école primaire Saint-Joseph à Baie-Trinité sur la Côte-Nord avait reçu le prix Jeunesse. Finalement, le Comité Cyclo Nord-Sud de Québec avait remporté le prix coup de cœur (votes du public). La dernière édition aura reçu le plus grand taux de votes depuis 2014 !

Dans le contexte de pandémie qui perdure, la promotion du Prix Demain le Québec se déroulera entièrement en ligne pour une deuxième année consécutive.

Les personnes ou les groupes intéressés sont invités à déposer leur candidature au Prix Demain le Québec jusqu’au 10 avril 2022 à minuit : https://fr.davidsuzuki.org/ prix-demain