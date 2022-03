Le festival Santa Teresa aura lieu du 19 au 22 mai prochains

Discipline riche et art vivant, le conte est célébré le 20 mars de chaque année. Ce jour-là, partout dans le monde, on se rassemble pour raconter et écouter des histoires. C’est l’occasion aussi de rappeler que, contrairement à une idée préconçue, les conteurs et conteuses ne s’adressent pas uniquement aux enfants… plusieurs s’adressent à un large public ou encore visent un public initié. Cette année, le Regroupement du conte au Québec (RCQ) est heureux de souligner la Journée mondiale du conte avec l’annonce de la création du Fonds M.F. Beaudoin — Planète rebelle. Constitué de 265 livres et albums de contes imprimés et audio, ce fonds provient des archives de Marie Fleurette Beaudoin qui en confie la gestion au RCQ, en ce jour symbolique du 20 mars. Le Fonds M.F. Beaudoin–Planète rebelle, le plus important de contes contemporains au Canada, permettra aux conteurs. teuse. s, aux chercheur. e. s, et aux étudiant. e. s, etc. de consulter les ouvrages en tout temps. Rappelons que, Marie Fleurette Beaudoin a dirigé les Éditions Planète rebelle de 2002, année où elle en a fait l’acquisition, jusqu’à fin 2021.