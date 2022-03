Weekend BACH+, du vendredi 20 mai au lundi 23 mai 2022

C’est avec un grand plaisir que les inscriptions pour le Weekend BACH+ sont ouvertes.

Ce sera la première fois que l’événement BACH+ aura lieu en personne au Centre de musique CAMMAC depuis le début de la pandémie.

PRÉLUDE AU PRINTEMPS : Weekend BACH+

En collaboration avec le directeur invité, Andrew Mc Anerney et le Studio de musique ancienne de Montréal, le CAMMAC saluera la renaissance de la nature avec deux joyeuses œuvres chorales de Bach : Motet Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230, et Cantate Der Herr denket an uns, BWV 196.

Outre la musique vocale et chorale, le programme comprendra des ateliers de flûte à bec et de musique de chambre, ainsi que des cours de yoga pour vous aider à vous détendre et à faire le plein d’énergie tout au long du weekend.

Pour en savoir plus sur ce programme, veuillez-vous rendre sur ce site.