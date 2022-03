Réouverture attendue du Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts

C’est le 23 mars prochain que Le Patriote réouvrira ses portes, accueillant le public dans un environnement presque complètement remis à neuf à la suite d’importants travaux entrepris à l’automne 2019.

Avec l’objectif de préserver la richesse historique des lieux tout en assurant l’avenir glorieux de cette salle de spectacles mythique, les rénovations visaient à moderniser le Théâtre et à le mettre aux normes d’aujourd’hui, tant au niveau du bâtiment, de la technique que de l’accueil des artistes et du public, avec une préoccupation pour le développement durable.

Parmi les améliorations, mentionnons les fauteuils neufs, l’optimisation des angles de vue, une meilleure acoustique, un nouveau système de chauffage et d’air climatisé, le revêtement extérieur restauré, la mise en place d’un débarcadère pour les équipes de tournée, le réaménagement du foyer d’accueil, du bar, des loges et des toilettes. Le stationnement a également été refait et des bornes électriques y sont maintenant installées afin de poursuivre le virage vert entamé par le Théâtre, par ailleurs accrédité en 2021 « Scène écoresponsable de niveau bronze ».

Bref, tout a été revu, avec un souci constant de préserver l’âme unique de cette salle cinquantenaire, témoin des débuts de plusieurs géants de la chanson et de l’humour au Québec.

Il est important de mentionner que les rénovations majeures du Théâtre ont été possibles grâce à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, qui a investi 4,5 millions de dollars dans ce projet de grande envergure pour la rénovation du bâtiment, et 1 million de dollars supplémentaires pour la rénovation du stationnement et de la signalisation ainsi que pour l’aménagement paysager.

De plus, les gouvernements du Québec et du Canada ont tous deux versé une aide financière de 925 000 $ pour la rénovation du bâtiment dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec.

« La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts se réjouit de la rénovation et de la modernisation de cette institution agathoise, dont le rayonnement s’étend bien au-delà des frontières de la ville. La contribution du Patriote au développement économique, touristique, social et culturel de la communauté est incontestable. Ce lieu unique, témoin important de l’histoire et de l’évolution de la chanson québécoise, demeure, pour nous, une grande source de fierté. », mentionne le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, M. Frédéric Broué.

On se souviendra que le 14 septembre 2019, Claude Dubois y chantait devant un public conquis avant que le rideau ne tombe une dernière fois, marquant la fermeture de la salle et le début des travaux. Le 23 mars prochain, c’est à ce même artiste que reviendra le privilège d’inaugurer le « nouveau » Patriote, dans un spectacle à l’image de l’auteur-compositeur et interprète : rassembleur, vivant et dynamique, lui qui a été découvert au Patriote au début des années 60 et qui est demeuré fidèle au diffuseur depuis toutes ces années.

« Nous sommes heureux d’enfin réouvrir cet endroit mythique — toujours habité de quelques fantômes, soyez sans crainte ! — mais repensé et rénové avec le souci d’améliorer au maximum le confort et l’expérience du public, et de faciliter le travail des artistes comme des équipes de tournée. Désormais, dans ce lieu culturel pluridisciplinaire, on verra se conjuguer la tradition et la modernité. On y applaudira autant les piliers de la chanson que des artistes de la relève, autant les stars de l’humour que du théâtre de création ou des spectacles jeunesse ! Et, avec à une salle revitalisée, la mission du Patriote pourra se poursuivre à travers encore de nombreuses générations. », commente le directeur général du Théâtre le Patriote, Alexandre Gélinas.

Dès les premiers jours de sa réouverture, marquant de belle façon le début de ce nouveau chapitre, Le Patriote présentera plusieurs grands noms du milieu culturel québécois et offrira une belle diversité de spectacles pour tous les publics. On accueillera notamment Pierre Lapointe, Émile Proulx-Cloutier, Sam Breton, François Bellefeuille, Michel Rivard et son solo théâtral L’Origine de mes espèces, ainsi que Passe-Partout pour les tout-petits. La programmation complète est disponible via le theatrepatriote.com.

Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts en quelques moments clés.

— D’abord appelé Théâtre de la Sablière, il a été inauguré le 17 juin 1967 par Gilles Vigneault.

— La toute première création de Réjean Ducharme, Le Cid Maghané, y est présentée en 1968.

— En 1970, Percival Broomfield et Yves Blais, propriétaires du Patriote de Montréal, reprennent la salle et lui donnent le nom de leur boîte montréalaise.

— Ils ont foulé les planches du Patriote dès le début de leur carrière : Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Diane Dufresne, Claude Dubois, Marc Favreau, Jean-Pierre Ferland, Louise Forestier, Claude Gauthier, Richard Séguin, Les Cyniques et Jean-Guy Moreau.

— Considéré comme l’un des berceaux de la chanson québécoise par le ministère de la Culture et des Communications, il est inscrit au répertoire du patrimoine culturel du Québec.

— Robert Charlebois en est le parrain depuis 2014.

— Couronné par l’ADISQ du Félix du diffuseur de spectacles de l’année 2017.

— Un documentaire de Guy Fradette sur son histoire est lancé en 2019.

— En 2020, lors de ses rénovations, une capsule temporelle est enfouie sous la scène, contenant des mots de grands noms du monde culturel québécois à l’attention des nouvelles générations et renfermant plusieurs autres secrets, dont des billets de spectacles, des photos, des programmes, des affiches, du matériel technique et d’autres témoins de la première époque du Patriote.

— Au printemps 2021, Le Patriote s’est vu remettre l’accréditation Scène écoresponsable niveau bronze. Le diffuseur poursuit actuellement ses démarches afin de gravir les échelons et ainsi, atteindre le niveau or.