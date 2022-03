Juste pour rire Montréal célèbre son 40e anniversaire

Juste pour rire MONTRÉAL/Just For Laughs MONTRÉAL, présenté par Beneva, née du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance, en collaboration avec Loto-Québec, revient en force ! Pour sa 40e édition, le plus grand festival d’humour au monde reprend l’entièreté de ses droits et de son territoire.

Plus de 400 artistes, dont huit vedettes internationales qui animeront leur propre gala dans le cadre de Just For Laughs MONTRÉAL, vous donnent rendez-vous au Quartier des spectacles. Avec plus de 200 spectacles, ne manquez pas votre chance de participer à la relance culturelle et au plus important rassemblement de rires de l’année alors qu’aura enfin repris la saison des festivals à Montréal.

« C’est complètement fou de célébrer notre 40e anniversaire et le retour à la normalité lors de la même édition du festival. On s’est tous dit qu’au fond, ça tombait presque trop bien ! On veut vraiment mettre la gomme cette année et créer tout un party. Nous avons la chance d’être aux premières loges de la relance culturelle et de notre industrie ; c’est pas rien ! », s’enflamme Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire.

C’est aussi l’occasion pour Just For Laughs MONTRÉAL de renouer avec son public avec la venue de plusieurs artistes internationaux parmi les plus célèbres de la planète. Vous aurez la chance de voir sur scène à l’animation de leur gala, Hannah Gadsby, Chelsea Handler, Jo Koy, Iliza Schlesinger, Russell Peters, Ronny Chieng, Patton Oswalt et Marc Maron. Notons aussi la participation de Celeste Barber, John Mulaney, Hasan Minhaj, Tommy Tiernan, Vir Das, Neal Brennan et Ramy Youssef. De très grosses prises pour le festival, qui, rappelons-le, a permis l’ascension de plusieurs humoristes à travers les années dont Kevin Hart, Dave Chappelle, Jimmy Fallon, Pete Davidson et Amy Schumer.



Les mythiques soirées d’humour The Nasty Show et Just For The Culture (anciennement The Ethnic Show) sont de retour et rassembleront sur scène une panoplie d’artistes dont Big Jay Oakerson, Alonzo Boden, Dave Merheje, Paul Rabliauskas, Debra DiGiovanni, Jessica Kirson, Sheng Wang and Yannis Pappas.



DES SPECTACLES ATTENDUS

Pour les raisons que l’on sait, plusieurs spectacles ont dû être reportés et c’est le cas de Mike Ward sous écoute que vous aurez enfin la chance de voir au Centre Bell le 22 juillet. Ce rendez-vous unique marquera sans aucun doute l’histoire des podcasts au Québec.



L’inimitable Mathieu Dufour aura lui aussi la chance de monter sur la scène du gros amphithéâtre avec le spectacle Mathieu Dufour au Centre Bell le 23 juillet. Rappelons d’ailleurs que l’humoriste a vendu un nombre record de billets en quelques heures seulement, forçant la production à adapter la configuration du Centre Bell pour satisfaire à la demande… du jamais vu ! Faites vite, il reste très peu de billets disponibles.



Aussi, le festival est fier de porter sur les planches l’un des plus grands succès de Broadway avec la comédie musicale ANNIE. Avec déjà plus de 15 000 billets vendus, ce rendez-vous permettra à toute la famille de se retrouver autour d’une histoire qui touche toutes les générations. Après avoir créé un phénomène en France avec sa comédie musicale Je vais t’aimer et une autre collaboration en sol québécois avec Juste pour rire, Les choristes, également couronnée de succès, Serge Denoncourt revient au pays pour s’attaquer au livret d’ANNIE et présenter ce qui promet d’être l’incontournable de cet été. D’ailleurs, la flamboyante distribution d’ANNIE sera dévoilée sous peu !

Enfin, les trois garçons de La soirée est (encore) jeune n’auront aucun répit lors du Roast de la Soirée est (encore) jeune Ronde 1 et Roast de la Soirée est (encore) jeune Ronde 2, deux spectacles uniques présentés à la Salle Wilfrid-Pelletier le 21 juillet. Avis aux fans de la Soirée ; Jean-Philippe, Olivier et Jean-Sébastien risquent fort bien d’avoir besoin de votre soutien, mais dépêchez-vous, car depuis l’annonce de ces spectacles, les billets se sont envolés et il n’en reste qu’une poignée !

Plusieurs autres têtes d’affiche et spectacles supplémentaires seront annoncés dans les prochaines semaines ! Restez à l’affût pour découvrir l’ensemble de la programmation et à la prévente renversante à compter du 23 mars !