Un projet de promotion pour la relance en musique produit par l’ADISQ en partenariat avec le gouvernement du Québec

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) lance aujourd’hui le projet ÉCOUTE MON ALBUM, une initiative de promotion collective d’envergure en partenariat avec le gouvernement du Québec, qui met en valeur la musique de plus de 70 artistes québécois et près de 10 h de contenu musical.

À l’heure où la reprise est maintenant officielle et que les salles de spectacles peuvent accueillir à leur capacité maximale le public, l’ADISQ souhaite, avec la diffusion de ce projet, redonner un second souffle à des albums parus pendant la pandémie.



ÉCOUTE MON ALBUM c’est une série télé et web, produite par l’ADISQ en partenariat avec le gouvernement du Québec, mettant en vedette plus de 70 artistes musicaux d’ici, tous styles confondus, qui s’apprêtent à retourner sur scène.

Grâce à la collaboration exceptionnelle des télédiffuseurs, la série est diffusée dès maintenant sur ICI TÉLÉ, Noovo, Télé-Québec et TVA, ainsi que sur ICI ARTV et PalmarèsADISQ par Stingray, offrant ainsi une vitrine télévisuelle inestimable aux artistes. Tous les épisodes seront également disponibles sur plusieurs de leurs plateformes numériques : ICI ARTV, ICI TOUTV, La Fabrique culturelle, Noovo, Radio-Canada OHdio, PalmarèsADISQ et TVA+.

« Au Québec, nous sommes fiers de nos artistes et artisans de la musique. C’est pourquoi notre gouvernement a investi 1 115 000 $ dans l’initiative Écoute mon album qui nous fait découvrir des artistes et qui nous invite à retourner les voir en salles ! C’est un réel plaisir de constater qu’autant de partenaires unissent leurs forces pour faire rayonner le talent des artistes d’ici. J’invite les Québécois à se faire du bien, à écouter la musique de nos chanteurs et à les retrouver sur scène le plus souvent possible ! », commente Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

« Le projet Écoute mon album est un formidable outil pour amorcer la relance du milieu de la musique. Il permettra au public de découvrir les albums de plus de 70 artistes s’apprêtant à fouler les planches, ce qui donnera un bel élan à la musique d’ici. Dans les prochaines années, nous devrons continuer de tout mettre en œuvre pour faire entendre la musique, tout particulièrement celle des artistes en début de carrière ou œuvrant dans des créneaux de niche, fragilisés au premier chef par deux années de pandémie. », affirme la directrice générale de l’ADISQ, Eve Paré.

« Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Québec pour ce soutien important à la musique d’ici. Pendant la pandémie, nos artistes ne se sont jamais mis en pause : des centaines de nouvelles chansons et mélodies n’attendent qu’à être découvertes. », mentionne le président de l’ADISQ, Philippe Archambault.

Rappelons que cette initiative a reçu l’appui de l’ensemble des associations du milieu de la musique : l’APEM, la GMMQ, la SOCAN, la SOPROQ, la SPACQ, ainsi que l’UDA, qui ont toutes à cœur le rayonnement des artistes d’ici.