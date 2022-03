Don de 25 000$ à la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne

Le Collège de Bois-de-Boulogne et sa Fondation sont fiers d’annoncer la signature d’une entente de partenariat avec Alithya, un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord et à l’international.

25 bourses pour soutenir les experts et expertes de demain

Cette entente, officialisée hier dans les locaux de l’Agora numérique, permet la création d’un programme de bourses au profit des étudiantes et étudiants inscrits dans des programmes d’études en développement logiciel, dans les métiers de la donnée, en infrastructure informatique et cybersécurité.

Au cours des prochaines années, 25 bourses de 1000 $ seront remises par Alithya en reconnaissance de la passion, de la capacité d’innovation, de la persévérance, de l’excellence et du soutien aux pairs démontrés durant les études par les futurs lauréates et lauréats.

Tout nouveau Laboratoire d’innovation Alithya

L’Agora numérique se veut un espace collaboratif où les employeurs sont invités à être visibles, présents et contributifs pour le développement de nouveaux talents. C’est pourquoi Alithya a répondu à l’appel afin de soutenir la relève numérique. En effet, le tout nouveau Laboratoire d’innovation Alithya a été inauguré afin de devenir un lieu bouillonnant d’innovation où les étudiantes et étudiants de la formation continue seront invités à générer des idées nouvelles, relever des défis, surmonter des obstacles et vivre leur passion.

« Alithya est heureuse d’offrir des ressources ainsi que son expertise à la relève numérique québécoise. Ces bourses d’une valeur de 25 000 $, ainsi que le Laboratoire d’innovation Alithya, sont le coup de départ pour de nombreuses carrières florissantes dans un secteur dont les occasions à saisir sont infinies. J’enjoins les étudiants et étudiantes des programmes d’étude du Collège de Bois-de-Boulogne à nourrir leurs passions, leurs talents et leurs compétences, ainsi qu’à les mettre en œuvre au sein des organisations québécoises afin de contribuer à l’essor numérique de notre société, tout en réalisant leurs rêves. », commente Dany Paradis, vice-présidente principale, Québec, à Alithya.

L’Agora numérique est un tout nouvel espace d’apprentissage continu dédié à l’innovation et au développement des talents pour les secteurs des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et de la créativité numérique. Ce projet d’envergure, totalisant un investissement de 20,8 M$, verra le jour grâce aux contributions financières du ministère de l’Enseignement supérieur et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’Agora accueillera annuellement près de 1000 étudiantes et étudiants adultes ainsi que près de 1300 travailleuses et travailleurs.

« Nous franchissons aujourd’hui une étape importante dans notre historique de collaboration avec Alithya. Un jalon est atteint et c’est toute l’équipe de la formation continue qui est habitée par un sentiment de reconnaissance et de fierté. Nous prenons l’engagement d’être à la hauteur de l’ouverture, du dynamisme et de la grande créativité de nos collaborateurs. J’ai confiance que cette entente sera initiatrice de nombreux succès. », mentionne Simon Delamarre, directeur de la formation continue et président du conseil d’administration de la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne.

À propos du Collège de Bois-de-Boulogne

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur public, offre aux étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, des programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue, dans un milieu d’apprentissage innovateur et stimulant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la personne. Il compte actuellement près de 2000 étudiants adultes à la formation continue dans des

programmes d’études techniques collés aux besoins du marché du travail. Au sein de l’Agora numérique, le Collège offre 12 programmes et des dizaines de perfectionnements en programmation informatique, conception de bases de données, cybersécurité, réseautique, programmation d’objets connectés, qualité logicielle, science des données, intelligence d’affaires, analytique, intelligence artificielle, animation 3D et réseaux sociaux.