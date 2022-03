Le festival Petits bonheurs de Laval rayonne pour une 12e édition

Le festival Petits bonheurs, rendez-vous printanier par excellence des tout-petits de 0 à 6 ans, sera de retour du 6 au 15 mai prochains dans plusieurs quartiers de Laval. Pour l’occasion, la Maison des arts de Laval (MDA) renoue avec enthousiasme avec les arts vivants afin d’offrir aux familles une expérience mémorable pendant 10 jours avec des dizaines d’activités dans des disciplines variées telles que le théâtre, le conte, la musique, la danse, les arts visuels et les arts du cirque, notamment.

« Après deux années de pandémie, nous sommes heureux que le festival puisse revenir dans sa forme habituelle en présentiel, ce qui marque le retour d’une offre événementielle multidisciplinaire et diversifiée pour les tout-petits. J’invite les familles à participer en grand nombre à ces activités de proximité qui permettent aux jeunes d’apprivoiser les arts et de plonger dans des univers ludiques qui stimulent leur imaginaire et éveillent leur curiosité. », commente Seta Topouzian, conseillère municipale de Renaud et responsable des dossiers liés à l’enfance.

« Joueur incontournable en matière de programmation et de diffusion d’activités culturelles destinées au jeune public, la Maison des arts de Laval accueille au sein de sa programmation depuis le tout début ce festival culturel et social qui place les tout-petits et les familles au cœur de sa mission. Par la présentation de cet événement, le diffuseur rend l’art accessible aux familles de tous les milieux socioéconomiques grâce à un volet de l’événement qui rejoint les familles plus démunies. », mentionne Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

Six spectacles à l’affiche dont deux à guichets fermés

Réalisé en théâtre d’ombres, de marionnettes sur table et de matière avec musique en direct et diffusion d’odeurs, Pomelo (Ombres Folles) met en scène un adorable et minuscule éléphant rose qui découvre le monde qui l’entoure au rythme des saisons.

En arts du cirque, Hiatus (La marche du crabe) met en lumière le simple plaisir de jouer et de créer n’importe où et avec ce qui est à sa portée.

La nouvelle création musicale Koperkus (Duo AIRS) invite les enfants et les parents à évoluer dans un spectacle déambulatoire sonore et multisensoriel.

Les Âneries (Cabane Théâtre), nouvelle création présentée dans le cadre des Premiers pas, est une initiative du Réseau Petits bonheurs pour soutenir les projets en début de parcours.

Huit ateliers de découverte artistique

Art textile, danse parent-enfant, conte et dessin, arts visuels, éveil au théâtre, marionnettes géantes et jeux circassiens multiplient les occasions d’apprivoiser les arts dans le cadre d’une série d’ateliers.

Parmi ceux-ci, notons ces activités pour les 0 à 20 mois :

Audrey Ducasse explore le langage des signes pour enfants à travers l’atelier parent-enfant Conte et comptines signées.

Emmanuelle Lizère propose l’atelier d’exploration sonore L’instant musical.

Partenaires à la programmation et activités spéciales

Les Bibliothèques de Laval, le Cosmodôme, Jeunes musiciens du monde, la Salle Alfred-Pellan et le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.Eau) offrent des activités inédites et gratuites dans le cadre de l’événement. De plus, quelques projets spéciaux ponctueront l’événement : le spectacleMomo le chameau, de la compagnie lavalloise Théâtre Fêlé, sera accueilli en résidence avant de faire une tournée estivale dans les parcs de Laval cet été. Le parcours ludique Jardin des petites âmes habillera la MDA du 8 au 14 mai. D’autres activités surprises pourraient s’ajouter d’ici le début du festival.

À propos de Petits bonheurs

Grâce à la précieuse collaboration d’organismes communautaires et de garderies, le festival se réjouit d’accueillir un public curieux, issu des quatre coins de la ville lors de chaque édition. La MDA est membre du Réseau Petits bonheurs implanté dans plusieurs villes et régions du Québec et de l’Ontario.

Petits bonheurs Laval est présenté par la Ville de Laval et est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec et Patrimoine Canada.