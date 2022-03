Philippe Jetté et David Simard en résidence à Notre-Dame-des-Prairies

Philippe Jetté et David Simard sont en résidence à Notre-Dame-des-Prairies pour la création du spectacle « RÉPERTOIRES ». Ils présenteront une première ébauche au public le jeudi 31 mars prochain, dès 19 h 30, au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. L’événement gratuit est à contribution volontaire.

Philippe Jetté et David Simard proposent au public une immersion dans l’univers des répertoires instrumentaux traditionnels lanaudois et des musiciens « anonymes » ayant façonné la musique de danse traditionnelle de Lanaudière. Les deux artistes recréent ces répertoires et techniques d’interprétation de musiciens lanaudois. Leurs arrangements musicaux s’inspirent de la tradition lanaudoise de musique et de danse traditionnelles dans le but de conserver les dynamiques d’interprétation des musiciens de danse tout en s’offrant l’opportunité de s’influencer de la pratique contemporaine de la musique traditionnelle.

Le spectacle « RÉPERTOIRES » croise la médiation culturelle pour valoriser les porteurs de tradition et la pratique de la musique traditionnelle lanaudoise.

Réservation requise au 450 759-7741, poste 232 ou [email protected].

Le projet « Recréer, diffuser et transmettre des répertoires instrumentaux traditionnels lanaudois » est rendu possible, notamment, grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la MRC de Montcalm, de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et du Conseil québécois du patrimoine vivant.

Rappelons que Philippe Jetté est intervenant en traditions vivantes, consultant, câlleur et musicien dans le groupe Belzébuth et le Duo Jetté-Simard. Il est aussi l’un des personnages principaux du documentaire « Les Acadiens du Québec : Lanaudière, mémoire vivante d’Acadie » réalisé par Phil Comeau.

Quant à David Simard, il est un multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur œuvrant dans la musique traditionnelle, la musique de scène, la conception sonore, la musique électronique, dans l’enseignement et a contribué à une panoplie de projets. On le retrouve sur scène, notamment, avec le Cirque Alfonse, L’Oumigmag et le Duo Jetté-Simard.